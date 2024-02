"Me iba a llorar al baño": Ingrid Coronado revela cómo vivió el anuncio de su separación con Fernando del Solar

Durante el podcast "El Rincón de los Errores" de Marimar Vega, la conductora Ingrid Coronado estuvo como invitada y reveló algunos aspectos en su vida que la hicieron tomar decisiones que transformaron su rumbo. En el episodio habló sobre algunos aspectos personales que no había contado antes, especialmente detalles sobre el conflicto que tuvo con el padre de sus hijos, el fallecido conductor Fernando del Solar.

Ingrid Coronado señaló que tras una serie de conflictos que tuvo con su expareja pagó las consecuencias muy caro, desde el lado emocional, afectivo, profesional y económico. Motivo por el cual le teme a escoger nuevamente a una pareja, pues expresó que tiene miedo de cometer nuevamente un error.

En el capítulo llamado "Me convertí en un mujerón" la conductora reveló que las relaciones amorosas que ha tenido en su vida, si bien le han dado lo mejor de su vida que son sus hijos, también le han traído una serie de consecuencias. Especialmente se refirió a su relación con Fernando quien dijo haber roto el acuerdo de separación.

Ingrid confesó que tras su ruptura, del Solar abandonó la casa donde vivían juntos sin embargo, habían decidido no contarlo públicamente hasta que sanaran sus heridas emocionalmente. Pero el argentino no respetó el acuerdo y lo contó en una revista de espectáculos.

"Habíamos hecho un acuerdo él y yo que primero íbamos a sanar nuestras heridas emocionales para después dar la noticia, pero él no respetó ese acuerdo y estaba un día en mi programa en maquillaje cuando me llega la noticia de que él había dicho en una revista que yo había abandonado el barco", dijo la conductora.

Noticia que le llegó a Ingrid cuando estaba en maquillaje para salir a hacer su programa en vivo. Lo ocurrido la tomó por sorpresa, pero tuvo que continuar con su programa y relató que en los cortes comerciales se iba a llorar al baño porque no entendía que estaba ocurriendo.

En ese momento y tras la abrupta noticia, Coronado decidió contratar a una empresa de control de crisis, pues en la televisora que trabajaba le habían solicitado hablar a cámara sobre lo ocurrido, pero dicho por ella misma, tras esa declaración "firmó su sentencia" porque no dijo lo que realmente había sucedido y mintió por recomendación de la compañía.

"Me dijeron que yo no dijera que el que se había ido de mi casa había sido él, en ese momento que yo estaba en shock decidí seguir las instrucciones precisas (...) yo tenía la instrucción de no decir la verdad y ese fue un gravísimo error y yo con esa entrevista firmé mi sentencia", contó.