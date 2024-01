Ingrid Coronado no quiere que sus hijos vivan con ella y su novio

Ingrid Coronado se encuentra muy enamorada de su actual novio, sin embargo, la conductora prefiere llevar la relación con calma, por lo que hasta el momento no lo ha presentado a sus hijos. De hecho, la celebridad de televisión confesó que no le gustaría que sus vástagos vivieran en la misma casa con ella y con su amante.

La presentadora dio una entrevista al programa Sale el Sol en la que habló como pocas veces de su actual relación, la cual prefiere mantener alejado del mundo del espectáculo. Coronado, de 49 años, indicó que hasta el momento sus hijos y su pareja no se conocen, debido a que considera que aún no es el momento de presentarlos de manera oficial.

Ingrid Coronado explicó que a pesar de que está disfrutando de su relación, aún no presenta a sus hijos, Emiliano -producto de su matrimonio con Charly López-, Luciano y Paolo -también vástagos de Fernando del Solar-, con su pareja, pues no quiere que se confundan. Asimismo, señaló que se conocerán cuando crea que será una persona con la que estará por mucho tiempo.

"Por el momento creo que es importante que por un lado yo afiance mi relación de pareja y, por otro lado, sí creo que para los niños pues es importante que cuando conozcan a la pareja de su mamá o de su papá, sea con quien te vas a quedar, pues si no toda la vida, al menos sí muchos años, y creo que todavía no es un buen momento para hacerlo, creo que no es lo mismo ser pareja que ser familia", destacó.

Ingrid Coronado tiene a sus tres hijos Emiliano, Luciano y Paolo IG @ingridcoronadomx

Ingrid Coronado no quiere vivir con sus hijos y con su novio por esta razón

La ex conductora de Venga la Alegría dio a conocer que no ha vuelto a pensar en el matrimonio, ni tampoco en vivir con su pareja actualmente. Aseguró que no le gustaría que sus hijos vivieran con ella y su novio, por lo que cree que en algún futuro, tal vez, compartan la misma casa.

"No me gustaría vivir con mi pareja mientras mis hijos vivan conmigo, mi vida como está actualmente con mis hijos y mi perro somos muy felices (…) y no me gustaría cambiarlo, así es como me gusta. (...). No sé lo que vaya a suceder en un futuro cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos tengan una vida, cuando ya no vivan conmigo, a lo mejor ahí sí podría ser un buen espacio para hacer vida en pareja… o no, a lo mejor el sistema de él en su casa y yo en la mía nos sigue gustando y nos sigue funcionando", sentenció.