"No hubo acercamiento", Ingrid Coronado revela detalles del proceso legal contra Ana Ferro

Ingrid Coronado lleva largo tiempo como una figura del mundo de la televisión. Tras iniciar su carrera artística en el grupo Garibaldi, durante la década de los años 90, Ingrid migró a la TV y encontró en el programa "Tempranito" ese espacio para lucir su belleza y capacidad para entretener al público.

Con una trayectoria de más de 20 años en la pantalla chica y varios programas exitosos, Coronado también ha padecido los escándalos mediáticos por cada una de sus relaciones de pareja más importantes. En este sentido, en años recientes debió poner límites a su ex pareja Charly López, integrante de Garibaldi, con quien procreó a su hijo Emiliano.

De igual manera pasó con su relación a lado de Fernando del Solar, de quien ha dicho fue injusta la forma como se le trató. Con esto como parte de su vida, Ingrid Coronado comentó en qué va el proceso legal contra Ana Ferro, ex pareja de Fernando del Solar, todo en el afán de que ésta le devuelva una propiedad.

Charly y Fernando fueron esposos de Ingrid. Foto: Especial

Durante un evento del psicólogo clínico Juan Lucas, Ingrid Coronado atendió a la prensa que le cuestionó en qué momento va el proceso legal contra Ana Ferro, ex pareja de Fernando del Solar. Ella, con una sonrisa de duda y complicidad, expresó.

"Va avanzando pero no puedo hablar del tema porque ya empezó el show y ya no puedo hablar de {el", dijo.

Luego de esto, prometió: "Pero cuando termine les prometo que les traeré buenas noticias". A la pregunta sobre si Ana Ferro accedió a tener algún acercamiento con ella o sus abogados, Ingrid expresó un "no" con movimiento de cabeza y añadió.

"No hubo acercamiento, nada, no hay nada. Me encantaría tener diferentes noticias", dijo y agregó sobre si llegará al final de este tema: "sí, por supuesto, como lo he hecho con todos mis asuntos".