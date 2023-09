Ingrid Coronado confirma distanciamiento de sus hijos con la mamá de Fernando del Solar

El pleito entre Ingrid Coronado y la familia de Fernando del Solar continúa a poco más de un año de la muerte del conductor, esta vez la conductora no dudó en responder a las declaraciones de la madre de su expareja, Rosa Lina Servidio, a quien señaló de haber engañado a sus hijos y le envió un contundente mensaje con el revelaría el motivo del distanciamiento.

Reciente Rosa Servidio, que también ha expresado públicamente su apoyo a Anna Ferro, viuda del también actor, ante la batalla legal que sostiene con Ingrid Coronado- declaró en un encuentro con los medios que desde la muerte de Fernando del Solar en junio del año pasado no ha tenido contacto con sus nietos, Luciano y Paolo, algo por lo que culpó a la conductora.

Ingrid Coronado confirma distanciamiento de sus hijos con la madre de Fernando del Solar. Foto: IG @ingridcoronadomx

“No pude ver a mis nietos, tengo contacto con ellos por mensajes, y como le dije al señor, cuando concretamos una cita, que obviamente el niño pide permiso, porque llegamos a buscarlos y resulta que salieron con su mamá, entonces no los hemos podido ver”, dijo la madre del conductor. “Yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz, que mis nietos sean felices, y que se haga la voluntad de Fer”, añadió al ser cuestionada sobre la herencia de su hijo.

Ingrid Coronado confirma distanciamiento

Aunque la también escritora se mantuvo alejada de la polémica durante varias semanas, en entrevista para el programa “Sale el Sol” retomado por “De primera mano” confirmó el distanciamiento entre sus hijos con su exsuegra y envió un contundente mensaje con el que deja ver el motivo por el que se ha mantenido de esta manera.

Ingrid Coronado envía mensaje a la madre de Fernando del Solar. Foto: IG @ingridcoronadomx

“Ahí hay una situación especial y es que mis hijos fueron engañados, y ella sabe perfectamente a qué me refiero, y yo no voy a jamás permitir que alguien haga algo que dañe a mis hijos, y finalmente así se viven las consecuencias”, dijo Ingrid Coronado y no descartó una reconciliación.

Añadió: “Ahorita ella tiene una enorme oportunidad para demostrar que está del lado de mis hijos. Finalmente es su abuela y a mí me encantaría que pudieran tener una buena relación, siempre y cuando juegue a favor de ellos, y yo voy a hacer eso, no solamente con ella, sino con todas las personas que rodeen a mis hijos. Mientras ellos no sean mayores de edad yo soy responsable, no sólo de su crianza, también de su situación emocional”.

Ingrid Coronado indicó que pese al conflicto legal que enfrenta por la herencia luego de la muerte de Fernando del Solar aún tiene un gran cariño por él: “Yo lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y lo que tienen de él me fascina. No serían ellos si no fuera porque son sus hijos, y yo los amo y los adoró así, incluso las cosas que hicieron que yo me enamorara de él, mis hijos las tienen. Yo creo que esa es la mejor manera en la que podemos ser recordados”.

