Ingrid Coronado mantiene sus acusaciones contra su ex Charly López: "solicitó que se me pague la mitad de esa casa"

Ingrid Coronado mantiene las acusaciones en contra de su ex esposo Charly López, con el que tiene una disputa por una propiedad de la que asegura debe de darle el 50 por ciento. La conductora de televisión actualizó cómo va su proceso legal, pues ya van varios años en la que los exintegrantes de Garibaldi están peleando por dicha casa que adquirieron cuando eran pareja, y que han argumentando que les pertenece.

Hace algunos días, el programaVentaneando dio a conocer que Charly López habría falsificado la firma de la ex conductora de Venga la Alegría en los documentos de la propiedad. La misma emisión transmitió una entrevista con Coronado, quien confirmó que sí tramitó un proceso legal contra de su expareja y padre de su hijo Emiliano, por no reconocer su rúbrica en los papeles que había presentado el cantante de Garibaldi.

Ingrid Coronado mantiene la pelea en contra de Charly López por una casa

"Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esa información? O sea, hace un año salió ese resultado y justo, yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles, me apena mucho que se haya filtrado, porque yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie", destacó la presentadora al respecto del peritaje.

La ahora locutora de radio no quiso dar detalles de cómo va su caso por la pelea de una casa con Charly López, sin embargo, dejó ver que ha sido complicado debido a todo lo que se ha dicho al respecto, sobre todo, lo que se ha filtrado y dicho en los medios de comunicación al respecto, por lo que lamentó que su toda esta situación se haya hecho pública, pues insistió que lo que menos quiere es hacer daño a alguien.

"Si yo les contara lo que ha sucedido en los juzgados, o sea hay muchas cosas así, lo he intentado por todos los medios, a mí lo que me apena mucho, es que utilicen en muchas ocasiones a los medios para atacar", destacó Ingrid Coronado, que tiene otra pelea por un departamento en contra de Anna Ferro, vida de Fernando del Solar, el cual también fue su ex pareja y padre de sus hijos menores Luciano y Paolo, ya que asegura que esa casa la pertenece a los pequeños.

Ingrid Coronado asegura que Charly López solo pagó el 50 por ciento de la casa Foto: Especial

De acuerdo a las declaraciones del ex integrante de Garibaldi, él puso el 85 por ciento del valor total de la casa, sin embargo, Ingrid afirma que solo fue la mitad, por lo que ahora le reclama que la devuelva el 50 por ciento del precio del predio. Al respecto, la presentadora indicó que es un proceso largo, no obstante, está confiada para que esto se desarrolle a su favor, debido a que afirma que ella ha dicho la verdad desde que comenzó con sus acusaciones ante las autoridades.

"Yo solicitó que se me pague la mitad de esa casa, está a mi nombre. ¿Qué es lo que sigue? Pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, que todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, porque yo he dicho la verdad desde el principio", destacó la cantante y celebridad que mantiene sus acusaciones contra Charly Lópéz.

SIGUE LEYENDO:

Charly López defiende a Ana Ferro de Ingrid Coronado, asegura que su exesposa es "capaz de todo"

Ingrid Coronado habla de sus matrimonios con Charly López y Fernando del Solar: "Creí que iba a ser para toda la vida"