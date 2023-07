Ingrid Coronado deja claro que luchará por el departamento del que Ana Ferro no se quiere salir: "Es para mis hijos"

A pasado poco más de un año de la muerte del querido conductor de televisión, Fernando del Solar, desde entonces las peleas y fuertes declaraciones entre su viuda Ana Ferro, la madre de sus hijos Ingrid Coronado y amigos del argentino no han parado.

Y es que, desde el fallecimiento del conductor se encuentra en disputa un departamento, que es en el que Fernando del Solar vivía con Ana Ferro durante los últimos meses de su vida, mismo que de acuerdo con Ingrid Coronado le pertenece a sus hijos.

Luego que Ana Ferro confirmó que ésta no quería dejar pasar a Ingrid Coronado al funeral de Fernando del Solar, los medios de comunicación platicaron con la ex Garibaldi sobre las declaraciones de la viuda del padre de sus hijos.

Así mismo, los medios de comunicación cuestionaron a Coronado sobre el proceso legal que enfrentan para recuperar el departamento el cual Ferro no quiere entregar y que presuntamente pertenece a un fideicomiso que va dirigido para los hijos de Fernando del Solar.

Ante esto, Ingrid Coronado asegura que hace aproximadamente dos meses tuvo contacto con Ferro quien le dijo que sus abogados la iban a contactar pero esto hasta el momento no ha ocurrido.

“La comunicación con ella es que hace como dos meses me dijo que me iban a hablar sus abogados y nunca han aparecido los abogados, no sé si hay abogados, fue la última comunicación que tuve con ella”, contó Ingrid Coronado