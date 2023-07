Ingrid Coronado habla de los malos tratos de Ana Ferro a Fernando del Solar: "la situación es penosa"

Este jueves 13 de julio, la guapa conductora de televisión, Ingrid Coronado se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista con el matutino "Sal El Sol" para hablar sobre los presuntos malos tratos que sufrió su exesposo, Fernando del Solar, de parte de su última pareja, Ana Ferro.

Fue el pasado 30 de junio de 2022 cuando la industria de la farándula se vistió de luto por el sensible fallecimiento del actor y conductor de televisión, Fernando del Solar. A lo largo de su vida, el famoso se relacionó sentimentalmente con Ingrid Coronado y Ana Ferro.

Durante las últimas semanas, el también exconductor de "Venga La Alegría" volvió a robar reflectores después de que varias personas cercanas destaparan que sufrió malos tratos de parte de Ana Ferro. Ahora, Ingrid Coronado fue cuestionada sobre esta información.

En la transmisión de este día, el matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista con la conductora, Ingrid Coronado, quien reaccionó al nuevo escándalo que protagoniza, Ana Ferro, la última pareja sentimental de Fernando del Solar.

Sin guardarse nada, la exconductora de "Venga La Alegría" y de "La Academia" aseguró que el escándalo le parece lamentable, pero no puede hablar de algo que no le tocó vivir. Aseguró que solo Ana Ferro y Fernando del Solar saben lo que sucedió.

"No puedo hablar de algo que no vi. La situación me parece penosa", sentenció.