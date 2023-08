Anna Ferro confirma que ya fue notificada para salir del departamento de Ingrid Coronado

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, confirmó que ya fue notificada para desalojar el departamento que su esposo le dejó en Cuernavaca, pues presuntamente Ingrid Coronado ha dicho que le pertenece. La influencer y maestra de yoga explicó que espera que esta situación se resuelva por la vía legal y que se respete lo que el conductor de Venga la Alegría y Hoy estipuló en su herencia, en la que le dejó bienes a su mamá, sus hijos y su esposa.

Anna Ferro confirma que fue notificada por Ingrid Coronado para desalojar

La viuda del presentador argentino habló ante las cámaras de Ventaneando después de que se le hiciera un reconocimiento póstumo a Del Solar en el Senado de la República. En dicha conversación, Ferro confirmó que un notario le notificó que tenía que salir del departamento en el que vivió junto a su marido, sin embargo, destacó que no abandonará la vivienda, ya que no es una institución legal la que le solicitó que desalojara.

"Ante una notaría sí (recibí la notificación de desalojo), pero nada más", indicó Anna Ferro, quien explicó que de no salirse le impondrían una multa o una sanción penal. “(No me salí) porque fue ante un notario y no es una autoridad”, detalló la viuda del querido conductor, que ha alegado que este lugar se lo heredó su esposo, sin embargo, la exintegrante de Garibaldi asegura que esa vivienda le pertenece, y si quiere vivir en ella tendría que pagar una renta.

La instructora de yoga hizo un llamado a Ingrid Coronado para que se respete la última voluntad de Fernando del Solar, quien le dejó algunos bienes a ella, así como a su mamá, Rosa Lina Servidio, y a sus hijos Luciano y Paolo, quienes supuestamente ha dicho la presentadora de televisión dejó desamparados, declaraciones que ha desmentido en repetidas ocasiones Ferro, ya que ha señalado que el también actor argentino no haría algo como eso.

Desde que se dio a conocer la herencia del conductor y actor, Ingrid Coronado ha dicho que el departamento en el que actualmente vive Anna Ferro es de ella, debido a que lo adquirió cuando estaba casada con Fernando del Solar. En su momento la también locutora de radio aseguró que intentó ponerse en comunicación con la viuda de su ex, no obstante, esta no les respondió, así que comenzó a asesorarse con sus abogados.

Anna Ferro asegura que no abandonará el departamento de Cuernavaca IG @annaferro8

“El departamento donde está ella es mío, ése está mi nombre. He intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales”, expresó en una entrevista con Tv Azteca, medio al que tiempo después le confirmó que notificarían a Anna Ferro sobre desalojo de la vivienda que presuntamente es para sus hijos Luciano y Paolo.

