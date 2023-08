Mamá de Fernando del Solar defiende a Anna Ferro: "No saben quién es Ingrid Coronado"

Después de que Ingrid Coronado confirmara que actuará legalmente contra Anna Ferro para que desocupe un departamento que es suyo, la mamá de Fernando del Solar, Rosa Lina Servidio, salió en defensa de la viuda del conductor debido a que señaló que espera que se haga justicia y que se aclaren las cosas que hoy mantienen el nombre de su hijo en la polémica. La señora destacó que así como conoce a la que fue esposa de su vástago, también sabe muy bien cómo es la ex conductora de Venga la Alegría.

Así defendió la mamá de Fer del Solar a Anna Ferro

Este martes 1 de agosto, el presentador de Venga la Alegría y Hoy recibió un reconocimiento post mortem que el Senado de la República, al cual fueron invitados algunos de sus amigos y familiares. Después de entregar del documento, Ferro y la señora Servidio se encontraron con miembros de la prensa de espectáculos, quienes les preguntaron qué pensaban de las recientes declaraciones de la exesposa del también actor argentino, en las que manifestó que seguirá luchando por la parte de la herencia que les corresponde a sus hijos.

La madre de la estrella de televisión lamentó que se siga hablando de esta situación, ya que su hijo nunca quiso involucrarse en este tipo de escándalos. "Fer jamás quiso esto. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que la verdad salga a la luz y que mis nietos sean felices y que se haga la voluntad de Fer", destacó en sus declaraciones Rosa Lina Servidio, quien también resaltó que no ha visto a Luciano y Paolo, desde que Del Solar falleció.

"En contacto estoy con los chicos pero por medio de mensaje. No es que tenga prohibido verlos por supuesto, pero siempre que concretamos una cita, obviamente los niños piden permiso, pero cuando llegamos (a la cita) resulta que su mamá los llevó a pasear. O sea que nunca los he visto desde que Fer se fue", expresó la mamá de Fernando del Solar, que agregó que la gente está haciendo a juicios pero no conocen a Anna y no saben quién es Ingrid, "yo las conozco a las dos".

La madre de Fernando del Solar asegura que no ha podido ver a sus nietos debido a Ingrid Coronado Foto: Tv Azteca

Anna Ferro le contesta a Ingrid Coronado

De igual forma, la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro lamentó que sólo se hable de su esposo debido a la polémica con su herencia, y no por el legado que dejó a tantas personas, que ahora lo hacen ser reconocido en México. "Me da muchísima pena que solamente se hable de un testamento, de dinero, de los hijos y dimes y diretes. Fer no fue dinero, Fer no es un testamento, Fer fue amor, sembró muchísimo más que esto", declaró la instructora de yoga, que fue acusada de quedarse con un departamento del conductor y Coronado.

Ferro volvió a negar que el legendario conductor de televisión no dejara parte de la herencia a sus hijos, tal y como lo ha declarado su exesposa, quien insiste que va a luchar por la parte que les correspondo. "No es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados, porque eso no es verdad. Porque si no dejó desamparados ni a sus padres, ni a mi, jamás dejarías a sus hijos", resaltó la también influencer, quien contestó a las declaraciones de la locutora y escritora.

Anna Ferro insiste que Fer del Solar no dejó desamparados a sus hijos IG @annaferro8

