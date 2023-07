Ingrid Coronado tiene nuevo novio: él es el galán que conquistó a la conductora de televisión

Este viernes 28 de julio, la talentosa conductora de televisión, Ingrid Coronado se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que confesó que se está dando una nueva oportunidad en el amor después de varios meses de estar en la soltería.

Fue en una entrevista con el programa matutino "Sale El Sol" en donde la exconductora de "Venga La Alegría" abrió su corazón para decir que una persona ya está ocupando su corazón. Inmediatamente después los reporteros se dieron a la tarea de conocer un poco más sobre su nueva conquista.

Ingrid Coronado estrena novio

Frente a los medios de comunicación, Ingrid Coronado, una de las conductoras de televisión más famosas en México, decidió terminar con las especulaciones al confesar que sí está saliendo con una persona, que afortunadamente para ella no pertenece al mundo de la farándula.

"Sí, ya hay alguien en mi corazón. Gracias a Dios no (trabaja en la farándula). No es de la vida artística, pero es probable que lo conozcas", dijo ante las cámaras.

A pesar de la insistencia de los reporteros por conocer un poco más sobre su nuevo galán, Ingrid Coronado prefirió mantener el secreto, pero confesó que está muy contenta y las cosas van marchando bastante bien. Dijo que aún no dan el paso de conocer a sus respectivos hijos.

"Se lo pedí al universo con el corazón, llegó lo que estaba esperando. Todavía no conoce a mis hijos. Estoy muy contenta, las cosas van muy bien", contó.

Finalmente, la también exconductor del reality show "La Academia" se dijo bastante tranquila de que su noviazgo no sea con un famoso del entretenimiento. Recordó que sus anteriores relaciones sí lo fueron y desafortunadamente las cosas no salieron como ella esperaba: "Me fue como en feria cuando mi relación fue pública".

Las relaciones de Ingrid Coronado

A sus 49 años de edad, Ingrid Coronado se ha consolidado como una de las máximas figuras de la televisión en nuestro país. A lo largo de su carrera, la famosa ha tenido dos romances que la colocaron en el ojo de todos los fans de la farándula y el entretenimiento.

Su primer relación con un famoso fue con Charly López con quien estuvo casada de 1998 a 2004. Durante este tiempo procreó a su primer hijo, Emiliano López Coronado.

Años después la conductora de "Venga La Alegría" confirmó su noviazgo con Fernando del Solar. Los famosos estuvieron casados de 2012 a 2015 y dieron vida a dos hijos: Luciano y Paolo.

La conductora estuvo casada con Fernando del Solar. Foto: Especial

