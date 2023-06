VIDEO: Ingrid Coronado emprenderá proceso legal en contra de la viuda de Fernando del Solar: "El departamento donde está ella es mío"

El 30 de junio del 2022, el mundo del espectáculo se despidió de un querido conductor que participó en programas como "La vida es una canción" y "Hoy", donde su carisma, sonrisa de encanto y actitud dulce conquistó a miles de espectadores, quienes con tristeza afrontaron el fallecimiento de Fernando del Solar, quien por años estuvo casado con Ingrid Coronado. Sin embargo, debido al Cáncer que llegó a padecer el argentino, la relación no prosperó y terminó con la firma del divorcio.

Años más tarde, Fernando del Solar encontró el amor en los brazos de Anna Ferro, su instructora de yoga que lo acompañó hasta sus últimos momentos. A pesar de que Coronado tenía una relación armónica con Ferro a la muerte del padre de sus hijos, lo cierto es que con el paso de los meses y conforme el fallecimiento del actor comenzó a enfriarse, salieron a la luz disputas entre ambas.

Pues, además de que todavía se debate cómo se repartirán los bienes de Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha aclarado en más de una ocasión que el departamento de Cuernavaca en el que habita actualmente Anna Ferro está en realidad a su nombre, por lo cual, finalmente emprenderá acciones legales para recuperarlo.

Fue en exclusiva para "Ventaneando" que Ingrid Coronado, quien compartió créditos con Fernando del Solar en "Venga la Alegría", decidió alzar la voz y aclarar que, aunque ella ha tratado de razonar con la viuda del argentino, lo cierto es que no han logrado conciliar el asunto, algo que podría llevarlas a tribunales.

"El departamento donde está ella (Anna Ferro) ese es mío, ese está a mi nombre y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, entonces también tendré que iniciar asuntos legales", señaló Ingrid Coronado.