Exesposa de Fernando del Solar le quiere quitar el departamento a su mamá, así procederá la conductora

Una importante revista de espectáculos reveló que supuestamente la exesposa de Fernando del Solar, que presuntamente es Ingrid Coronado, quiere quitarle el departamento que el conductor le dejó a su mamá, Rosa Servidio, de 71 an~os. De acuerdo a la publicación, la presentadora de Tv Azteca procedería legalmente para revocar el usufructo vitalicio que el argentino estableció en su testamento para que su madre se quedara con la vivienda.

Desde que el presentador de Venga la Alegría y Hoy falleció el pasado 30 de junio de 2022, la repartición de bienes es lo que ha sido lo más comentado, ya que mientras su exesposa argumenta que sus hijos quedaron desprotegidos por lo que buscará que se les de lo que les corresponde, su viuda Anna Ferro asegura que los pequeños tienen una parte de la herencia. Ante este panorama, la revista TvNotas entrevistó a una persona cercana a Doña Rosa, quien reveló que la anterior cónyuge del argentino está planeando dejarla sin casa.

La revista de espectáculos entrevistó a una vecina que conoce a la madre de Fer del Solar desde hace 17 años, la fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que desde hace unos días Servidio se encuentra triste debido a que recibió la llamada de un notario que busca revocar el usufructo vitalicio, una forma de propiedad que permite usar el departamento en donde vive, ya que era de sus hijos, y este también se lo dejó a Luciano y Paolo.

La exesposa de Fernando del Solar tiene intensión de tomar posesión del departamento Foto: Especial

“La semana pasada vi a Rosa muy triste, decepcionada; le pregunte´ que si podi´a ayudarle en algo y me dijo que no entendi´a por que´ las desgracias no se deteni´an. Quienes la conocemos sabemos que es un roble y que no le gusta demostrar debilidad, pero en verdad que si´ la note´ muy triste, y me conto´ que recibio´ la llamada de un supuesto notario que le dijo que queri´an revocar el usufructo de su departamento, por instrucciones de su exnuera (la exconductora), y que podri´a perder su departamento”, dijo la persona cercana a la señora.

La amiga de la mamá del conductor argentino aseguró que Del Solar pensó en dejar protegidos a sus familiares, pues a pesar de que no les pudo heredar dinero debido a que poco a poco fueron mermando sus ganancias debido a los tratamientos contra el cáncer, el también actor y modelo estableció que la propiedad sería para Rosa Servidio hasta que ella muriera, y así pasara a sus hijos.

"En el caso del departamento donde vive su mama´, ante la ley, e´l estipulo´ que el departamento era un usufructo vitalicio, que al final es parte de lo que dejo´ a sus herederos, pero que hasta que su madre muriera pueden tomar posesión, y lo que ahora sucede es que a su exnuera no le importa, quiere revocar y tomar posesio´n lo ma´s pronto posible de esa propiedad”, destacó la vecina de doña Rosa.

Fernando del Solar estableció que los hijos de Ingrid Coronado podrán tomar posesión del departamento tras la muerte de su madre Foto: Especial

"Cuando ellos se casaron, ya vivían los papa´s de Fer ahi´; ella (la exnuera) sabi´a que Fernando deseaba que se manejaran las cosas de tal manera de dejar protegidos a sus papa´s, y teni´a entendido que dejo´ muy claro en su testamento que esa propiedad era para que vivieran don~a Rosa y don Norberto, y que luego cuando fallecieran, pasaría a ser para sus herederos, pero ella ya quiere adelantar los procesos para tomar posesio´n y sacar a la sen~ora de ahí”, sentenció.

La vecina aseguró que la relación con la familia que hizo Fernando del Solar con Ingrid Coronado está fracturada, pues ya no la visitan sus nietos desde que murió, por el contrario Anna Ferro de vez en cuando va al departamento a hacerle compañía. En tanto, al parecer las hermanas del conductor, Mari´a Eugenia y Romina, no saben de esta situación, ya que a pesar de que están al pendiente de su mamá, no les ha querido informar de la situación.

