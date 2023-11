Ingrid Coronado habla sobre su separación de Fernando del Solar: “la experiencia más injusta de mi vida”

Ingrid Coronado aseguró que su separación con el fallecido Fernando del Solar fue "la experiencia más injusta de su vida" por todo lo que se decía de ella en medios de circulación nacional y además reveló que en ese momento enfrentaba una fuerte crisis económica.

"Llegó un momento en que tenia 357 pesos en mi cuenta", confesó la artista durante una conferencia, al ser cuestionada por la prensa confesó que al preparar esta platica descubrió que su propósito es "el regalo que me dio la experiencia más dura e injusta de mi vida" y destacó que "siempre hay cosas buenas de cada una de las cosas que nos pasan".

Sigue leyendo:

Denisse Guerrero habla por primera vez de "La India María" y Raúl Velasco

Daniel Bisogno sufre un fuerte accidente, se sincera con Pati Chapoy: "traigo el testamento y un rosario"

La conductora también respondió a sus haters que la acusan de hablar de Fernando del Solar sólo porque ya falleció y no tiene como defenderse, sostuvo que desde que él se encontraba con vida ella ya había dado declaraciones para contar su versión de los hechos.

"Yo no me esperé a que él no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó", sostuvo Ingrid Coronado.