Anna Ferro no siguió las indicaciones de Ingrid Coronado para que los hijos de Fer del Solar fueran al funeral

Anna Ferro dio nuevos detalles del funeral de Fernando del Solar, esto a casi dos años de su partida. La viuda del conductor reveló que lamentablemente no se pudieron seguir las indicaciones que dio Ingrid Coronado para que sus hijos, Luciano y Paolo, asistieran al funeral para despedirse de su padre, pues un incidente cambió lo que tenía planeado la presentadora para los menores.

Hace unos días, Anette Cuburu publicó en su canal de YouTube la entrevista que la concedió Anna Ferro, viuda de Fer del Solar. En ella habló de muchos temas, desde cómo comenzó su relación con el ex conductor de Venga la Alegría y Hoy, hasta su disputa con Ingrid Coronado por una propiedad. Sin embargo, una de las anécdotas que más llamó la atención fue la del funeral del actor argentino, a la cual se presentaron sus dos hijos.

La también influencer indicó que tras la muerte del conductor, Coronado quedó de llevar a sus hijos al otro día a que se despidieran de su padre. Y así fue, Paolo y Luciano se presentaron a la funeraria, sin embargo, la presentadora de televisión había pedido que los menores no vieran el cuerpo de Del Solar en el ataúd.

"Pero, que pedía ella (Ingrid Coronado), porque había hablado con una tanatóloga, cerrar el ataúd y que nada más (los niños) iban a dejar una cartita y que no lo vieran”, destacó Anna, quien apuntó que en un principio ella y sus cuñadas siguieron la indicación, no obstante, durante el día no se puedo lograr esto, debido a que uno de los niños sí logró ver a Fernando del Solar en la caja.

“Los llevamos (a Luciano y Paulo) al funeral, a donde estaba la capilla, pero les pedimos: ‘Quédense aquí’. Hicimos una pequeña ceremonia, con el ataúd cerrado y después sí se abrió, para que cada uno se fuera a despedir. Entonces, uno de los chicos lo vio, y dijimos: ‘¡Dios!’. Cuando les habían pedido, porque a mí no, que (ellos) no estuvieran ahí. Fue, en una forma de quererlos proteger, pero al mismo tiempo, nos brincamos algo que se les había pedido a ellas”, destacó.

Anna Ferro estuvo con los hijos de Ingrid Coronado durante el funeral de Fer del Solar IG @annaferro8

Así reaccionó Ingrid Coronado al saber que sus hijos habían visto a Fernando del Solar

De acuerdo a la anécdota de Anna Ferro, Ingrid Coronado se molestó al enterarse que habían abierto el ataúd en frente de sus hijos, sin embargo, solo le llamó la atención a las hermanas de Fer del Solar. “Hubo como el reclamo hacia ellas (mis cuñadas). No fue con ningún dolo ni con ninguna mala intención. No nos podíamos ir o sacarlos de ahí porque estaban todos los reporteros afuera, entonces era un verdadero relajo”, justificó la viuda del conductor.