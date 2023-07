"Jamás ha sido verdad": Anna Ferro niega maltratar a los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Ha pasado un año desde la muerte de Fernando del Solar y los conflictos continúan para su viuda, Anna Ferro, quien recientemente estuvo en el ojo del huracán luego de que una exempleada revelara supuestos maltratos de la instructora a los hijos del conductor. Al respecto, ella negó las acusaciones y habló de la relación que tiene actualmente con los menores en medio del conflicto legal con Ingrid Coronado.

En días pasados una mujer de nombre Ángeles, que trabajó en la casa de Fernando del Solar antes de que él falleciera, sacó a la luz los supuestos maltratos de Anna Ferro tanto al conductor como a los hijos que él tuvo con Ingrid Coronado. Detalló que le gritaba y también le negaba la comunicación con su familia, además la señaló de haberlo dejado solo en sus últimos momentos.

Ana Ferro niega maltratos a los hijos de Fernando del Solar. Foto: IG @annaferro8

En un encuentro con la prensa retomado por Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, Ferro negó las acusaciones y puntualizó en que de ser ciertas no tendría la buena relación que sostiene actualmente con la familia del conductor de “Venga la Alegría”.

“En ese aspecto creo que no es verdad y en ningún momento creo que hiciera eso. Para empezar, Fer jamás lo hubiera permitido (…) Fue hace muchísimo tiempo, la verdad no recuerdo muchas cosas. Jamás ha sido verdad”, añadió Anna Ferro antes de mencionar que no tiene contacto con los hijos de Fernando del Solar, aunque no descartó acercarse a ellos una vez que termine el conflicto con Coronado.

“Es triste que quieran ensuciar nuestro amor"

Anna Ferro indicó que las recientes declaraciones en su contra por parte de la exempleada, amigos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado podrían ser una campaña de desprestigio con la que intentarían manchar su imagen y envió un fuerte mensaje a quienes dejan comentarios negativos en redes sociales.

“Yo sólo le puedo decir a las personas que, de verdad, no se metan en temas ajenos porque hay muchísimas cosas de por medio, cosas que no están y que no tienen todo el contexto (…) Sobre todo que no se compren una historia que no es, no está padre”, indicó.

Añadió: “Es triste que quieran ensuciar nuestro amor y lo que nosotros hemos hecho como pareja, es muy triste, pero pues cada quien tendrá sus consecuencias y sus formas, cada quien sabrá por qué lo hace". Sobre los últimos momentos de Fernando del Solar, Ferro detalló que el conductor estuvo rodeado de su familia.