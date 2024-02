Danna Paola confirma que padece delicada enfermedad: "Un giro en la trama me dejó tumbada en cama"

Danna Paola ha gozado del éxito desde sus años de infancia, primero como una actriz de telenovelas en el rubro para niños y luego como una artista completa, por igual capaz de actuar que de cantar.

A pesar de ello, se ha rumorado que su capacidad para atraer público a sus conciertos no es el mejor, algo que el influencer Ricardo Peralta afirmó en redes sociales al señalar que Danna Paola regala los boletos para sus recitales, algo que en definitiva enfadó a los miles de seguidores de Danna.

Para fortuna de ella, ese rumor no aminoró los buenos momentos que vive Danna Paola actualmente, pues está enamorada de Alex Hoyer y así lo mostró en unas fotografías llenas de amor publicadas en el Día de San Valentín.

Pero, por contradictorio que sea, los buenos momentos para Danna Paola se han empañado este jueves 29 de febrero, puesto que la cantante publicó en sus redes sociales que se encuentra muy enferma, algo que de inmediato alarmó a los millones de fans que tiene.

Este es el look más reciente de Danna Paola. Foto: Especial

Así fue como lo mostró la misma cantante este jueves 29 de febrero en sus redes sociales, cuando por la tarde publicó un post con fotos y un relato que aclaró qué le está pasando.

"Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en cama, el universo me dijo para ya!", fue la primera y contundente frase de Danna Paola.

Luego de esto y sin titubear, precisó qué enfermedad padece, misma que le está aquejando con severidad y de la cual se está cuidando ya.

"Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis han sido días muy heavys, me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos", detalló.

Danna confirmó que padece influenza. Foto: FB Danna Paola

Consciente de que la salud es lo más importante para seguir adelante y brindar lo mejor a su público, Danna Paola dio más detalles sobre su recuperación y reflexionó sobre la vida.

Danna Paola mostró sus medicinas. Foto: FB Danna Paola

Para rematar, Danna Paola expresó su sentir con claridad.

"Todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud, sin ella no hay nada, no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi, y no está bien. Toca cuidar al templo, pa brillar bonito LXS AMO", culminó su mensaje.