Famoso influencer asegura que Dana Paola regala boletos para sus conciertos porque "no llena": VIDEO

Ricardo Peralta, influencer conocido como Pepe de "Pepe y Teo", se encuentra en medio de la polémica debido a que recientemente aseguró que Danna Paola regalaba boletos para sus conciertos al ver que no llena los auditorios. Los fans de la cantante se indignaron con su comentario y salieron a la defensa de la joven artista, mientras que otros se lo tomaron con humor.

En TikTok se encuentra circulando un video en el que Ricardo, quien también es conocido por ser ganador de MasterChef Celebrity, se encuentra grabando junto a sus amigos e influencers Jair Sánchez y Daniel Valle, para su contenido en YouTube "Trio de Tres". Sin embargo, al estar haciendo bromas se fue contra la intérprete de "Mala Fama".

Danna Paola apareció en el canal de Pepe IG @dannapaola

Ricardo Peralta dice que Danna Paola no vende boletos para sus conciertos

En el clip se escucha cómo, Ricardo Peralta está platicando que ha dado gira por varios lugares de la República Mexicana y diferentes partes de Latinoamérica, no obstante, Jair Sánchez trata de hacerle una broma asegurando que llena los sitios en los que se presenta debido a que regala boletos, lo que provocó una respuesta inmediata del influencer.

"Regala boletos", dijo Jair, por lo que inmediatamente recibió la réplica de Pepe, quien dijo que él no hacía lo mismo que la cantante y actriz: "No bebé, yo no soy Danna Paola, mamita", dando a entender que la protagonista de "Élite", es la que obsequia tickts para sus conciertos.

Ricardo Peralta divide opiniones sobre Danna Paola

El video fue recuperado por los fanáticos de Danna, quienes calificaron a Pepe como hipócrita, ya que la artista, de 28 años, estuvo una vez en su canal de YouTube, y el influencer le había expresado su admiración. De igual forma, otros usuarios de la red indicaron que el creador no estaba mintiendo, y como prueba están los conciertos que canceló porque no los llenó.

"Sin bien hipócritas esos dos. (Pepe y Teo) hasta ahorita se dan cuenta", "Hay pobres perr*s!!! Quisieran gat*s igualadas", "Ps no dijo nd malo, lo malo es que Danna Paola no me regala boletos a mi", "justamente por eso Danna Paola se la vive cancelando conciertos pq no llena" y "Y la mentira?, quién va a ver a Danna Paola?", son algunos de los comentarios que se pueden leer.