Zendaya enternece con su revelación: repitió kínder

La promoción de la película "Dune: Parte 2" no sólo está siendo un éxito a nivel global, sino que sus cuatro protagonistas han fascinado con su personalidad y espontaneidad que los ha hecho revelar datos bastante curiosos. De modo que tener juntos a Zendaya, Florence Pugh, Timothée Chalamet y Austin Butler es diversión segura.

Aunque cada uno de los actores tiene su encanto, la actriz de "Euphoria", de 27 años de edad, es quien no ha dejado de regalar momentos que generan ternura. Sus fans son los más emocionados con esto, ya que en redes sociales aplauden que la novia del actor Tom Holland sea "tan real" y transparente.

Sigue leyendo:

Zendaya quedó confundida tras el peculiar inglés de un reportero de “Venga la Alegría”: VIDEO

Tom Cruise olvida a Shakira: Ella es su novia rusa y es 25 años menor

La actriz de "Dune" ha cautivado con su espontaneidad, lo que sus fans celebran. Archivo.

Zendaya sorprende con su tierna revelación

Un dato curioso que ha llamado la atención de Zendaya quedó al descubierto en una entrevista televisa, donde hizo una confesión que enterneció a los presentes: repitió kínder. Esto quedó al descubierto porque el entrevistador realizó una dinámica en la que daba a conocer un suceso y el elenco de "Dune: Parte 2" tenía que levantar su "paleta" para responder si creía que eso era cierto o falso.

Cuando el presentador expuso "Zendaya tuvo que repetir kínder" y luego preguntó "¿verdadero o falso?", tanto Florence Pugh como Timothée Chalamet y Austin Butler respondieron "falso". De hecho, Timothée Chalamet estaba tan seguro de su respuesta que dijo "cuidado ahora, cuidado", mientras que Florecen Pugh expresó "no, no creo".

El elenco de "Dune: Parte 2" ha demostrado que es unido, lo que ha ayudado a Zendaya. Archivo.

La historia de timidez de Zendaya cuando era pequeña

Sin embargo, la actriz confirmó que sí repitió kínder, lo que sorprendió a sus compañeros de trabajo. Florence Pugh le preguntó si repitió cada año del kínder, pero Zendaya respondió que no, únicamente volvió a cursar el tercer año. La ganadora de un Globo de Oro y dos Emmy incluso recordó cómo fue su experiencia en el jardín de niños y dijo que algo que la afectó fue que era muy tímida.

"Hice el kínder dos veces, sí", expuso Zendaya. "Era demasiado tímida y cuando no entendía algo en clase no levantaba la mano y decía 'ey, necesito ayuda'. Ellos (refiriéndose a sus compañeros de clase) simplemente seguían adelante y yo no podía". De hecho, la madre de la actriz, Claire Stoermer, sostuvo una entrevista con Vogue y explicó que repetir el año fue benéfico para su hija porque empezó a trabajar en sus habilidades sociales.

La actuación, un impulso para vencer la timidez

La actriz siempre ha tenido complicaciones para relacionarse, aunque expone que eso no parecería debido a la imagen que tiene en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la actuación ha sido importante para ella porque le ha ayudado. En entrevista con GQ, Zendaya expuso que ha aprendido a hablar de temas triviales para vincularse con las personas, ya que de lo contrario proyectaría una imagen de persona fría, aunque no es así.

"Dune: Parte 2" se estrena el próximo 15 de marzo. Archivo.

Esto conmovió al elenco de "Dune: Parte 2", que ha sido de gran apoyo para Zendaya. Esto se demuestra mediante las entrevistas que ofrecen porque demuestran que hay un ambiente de "camaradería", lo que es vital cuando se trabaja en proyectos tan grandes como la película cuya segunda parte se estrena el próximo 15 de marzo.