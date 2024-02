Zendaya quedó confundida tras el peculiar inglés de un reportero de “Venga la Alegría”: VIDEO

La presencia de Zendaya en la Ciudad de México ha provocado un auténtico revuelo pues miles de sus fans se han volcado para expresarle su cariño y admiración a través de distintas formas, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas pues la actriz estadounidense vivió un peculiar momento con un reportero de “Venga la Alegría”, el cual, ya se hizo viral pues la novia de Tom Holland quedó sorprendida ante el curioso inglés del periodista.

Este curioso momento ocurrió el pasado martes 6 de febrero cuando Zendaya acudió un evento realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para promocionar “Dune 2”, la actriz en una muestra de su amabilidad, apertura con el público y la prensa se acercó a un grupo de reporteros dispuesta a contestar cualquier duda sobre su carrera y su vida personal, la cual, resulta sumamente mediática por su romance con Tom Holland.

Sigue leyendo:

Así reaccionó Timothée Chalamet al ser cuestionado sobre Eiza González

VIDEO: La divertida reacción de Zendaya al recibir un inesperado regalo de sus fans en el Auditorio Nacional

Zendaya queda confundida ante el peculiar inglés de un reportero de “Venga la Alegría”

Una vez que Zendaya estuvo ante el grupo de reporteros, el primero en tomar la palabra fue el representante de “Venga la Alegría”, cuya identidad quedó en el anonimato, no obstante, cuando llegó el momento de mostrar sus habilidades en inglés los nervios lo traicionaron y su pregunta no fue para nada clara, provocando una expresión de confusión en la joven actriz.

El reportero de “Venga la Alegría” pretendía preguntar “Where did you leave Spiderman?” (¿Dónde dejaste a Spiderman?), sin embargo, su pronunciación no fue la correcta y el hecho de balbucear complicaron las cosas, no obstante, ante la confusión de la actriz otra periodista entró en ayuda de ambas partes y preguntó “Where is Spiderman?” (¿dónde esta Spiderman?), por lo que Zendaya amablemente respondió que su novio estaba en casa y que probablemente estaba en cama.

Zendaya quedó confundida ante la pregunta del reportero de "Venga la Alegría". Foto: X: PlayerSaico

Tunen en redes a reportero de “Venga la Alegría” por su peculiar inglés

Como era de esperarse, este fragmento de la entrevista a Zendaya se hizo viral en redes sociales y las críticas para el reportero no se hicieron esperar, además, el matutino de TV Azteca también salió severamente criticado por no haber enviado a una persona capacitada para entrevistar a una estrella de talla internacional como lo es la estrella de “Dune” y “Spiderman”.

Por otra parte, también hubo un sector que salieron en defensa del reportero y pidieron un alto a las críticas pues consideran que pudieron haberle ganado los nervios por estar ante una celebridad de talla mundial, sin embargo, el video se la peculiar entrevista sigue ganando popularidad y se siguen generando todo tipo de opiniones al respecto.