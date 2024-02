Valentín Elizalde hoy cumpliría 45 años, estas son las 5 canciones que marcaron su carrera

Un día como hoy, pero de 1979 nació Valentín Elizalde Valencia, a quien conocimos solamente como Valentín Elizalde, “El Vale” o bien “El Gallo de Oro”, y que con su peculiar estilo de voz logró conquistar no solo el mercado mexicano sino el del resto de Latinoamérica.

Pese a la gran fama y que se encontraba en el punto más alto de su carrera, su voz fue apagada un 25 de noviembre de 2006 al ser acribillado afuera del Palenque de Reynosa en donde se presentó minutos antes y que se convirtió en su última presentación.

Sigue Leyendo:

Esto es lo que Luis Ángel “El flaco” hace con todas las rosas que sus fanáticos le regalan

Mamá de Peso Pluma revela si es hijo de Valentín Elizalde: “él le gustaba a toda la gente”

Valentín Elizalde fue acribillado en 2006.

Foto: Cuartoscuro

Las 5 canciones más famosas de Valentín Elizalde

A modo de homenaje, este 1 de febrero en el que fuera su cumpleaños número 45, recordaremos cinco de las canciones que marcaron la carrera de “El gallo de oro”.

Si bien, sabemos que el cantante tenía muchísimos temas con los que se ganó el cariño del público, en esta ocasión solo mencionaremos cinco de ellos.

Vete Ya

Al escuchar el nombre de Valentín Elizalde, estamos seguros que la primera canción que cruza por tu mente es esta, y es que, se ha convertido en todo un clásico del regional mexicano.

Lobo domesticado

Otro de los temas favoritos del cantante y de su público es esta canción que sin importar cuantos años pasen, fanáticos de “El gallo de oro” siguen coreando y reproduciendo en diversas plataformas musicales.

Vencedor

Sin duda, este tema era uno de los más esperados durante cada presentación que Valentín Elizalde daba hace algunos años y que se ha quedado no solo en el corazón sino en la memoria de sus fanáticos a 17 años de la muerte del cantante.

Te quiero así

Otra de las canciones predilectas de los fanáticos de “El Vale” es este tema que hace algunos años fue dedicado entre los enamorados y que a más de una década de su estreno, sigue siendo de las más escuchadas del fallecido cantante.

A mis enemigos

Uno de los temas más especiales entre los seguidores de El gallo de Oro, pues, muchos aseguran que fue debido a que Valentín Elizalde interpretó en dos ocasiones dicho tema en su última presentación que provocó el enojo de un poderoso capo que ordenó su muerte al terminar su show en el palenque de Reynosa.

Así fue la muerte de Valentín Elizalde

Eran aproximadamente las 3:00 am del 25 de noviembre del 2006 cuando comenzaron las múltiples detonaciones en contra de “El Gallo de Oro” luego de su presentación en el Palenque de Reynosa Tamaulipas, a este brutal ataque Valentín Elizalde no sobrevivió, sin embargo, se ha manejado la versión que el cantante habría recibido el tiro de gracia, algo que no se ha comprobado.

Las imágenes de cómo quedó la camioneta en la que viajaba Valentín Elizalde inmediatamente comenzaron a circular en los programas de espectáculos así como la autopsia del famoso intérprete de “Lobo domesticado” se hizo viral en redes sociales.

Las razones del por qué mataron a “El gallo de oro”, aún son confusas, sin embargo, existen dos versiones, una en la que aseguran fue acribillado por órdenes de un poderoso capo a modo de mensaje a otro grupo delictivo y la más reciente es que se trató de una traición familiar por parte de su primo “El Tano”.