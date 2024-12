Gala Montes reacciona a la canción "Puro Team Gomita": "talento no tiene" | VIDEO

Uno de los realities más exitosos de este 2024 fue, sin duda alguna, "La Casa de los Famosos México" y es que durante el tiempo que duró su transmisión las y los televidentes pudieron conocer más a fondo a varias personalidades del espectáculo que aún después del final sigue captando la atención del público. Fue así como hace algunos días Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, estrenó su nueva canción "Puro Team Gomita" en donde no dudó en darle con todo a otras exparticipantes del show.

Como era de esperarse, los clips de la canción se hicieron virales a través de redes sociales en donde no dejaron de mencionar a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo ya que en el video se puede ver una clara parodia haciendo burla a las famosas; pero eso no es todo, ya que Gomita también lanzó otras indirectas a otros exparticipantes del reality, todo esto en compañía del polémico Adrián Marcelo.

Es así como Gala Montes no dudó en reaccionar ante la canción y por medio de una transmisión en vivo de sus redes sociales compartió sus pensamientos sobre el lanzamiento musical de Gomita. Aunque Montes evitó mencionar el nombre de la expayasita directamente, sus declaraciones dejaron claro que estaba dirigiendo sus comentarios hacia la exintegrante del infame "Cuarto Tierra", uno de los grupos más polémicos dentro de "La Casa de los Famosos México".

La canción de Gomita, repleta de indirectas dirigidas a sus excompañeros, fue rápidamente identificada por el público que la escuchó; sin embargo Gala Montes fue contundente al señalar que estas estrategias están destinadas a captar atención mediática en lugar de basarse en talento genuino y no sólo cuestionó las intenciones detrás del proyecto musical de Gomita, sino también la calidad y originalidad de su propuesta:

De la misma forma, la actriz sugirió que esta clase de proyectos es un reflejo de la falta de creatividad y habilidades artísticas de algunos excompañeros. Uno de los puntos más contundentes en el mensaje de Gala Montes fue su rechazo al uso de estrategias que implican hablar mal de otras personas como medio para destacar. Según la actriz, este enfoque representa "el camino fácil", una ruta que no está interesada en seguir, además afirmó que la producción del video carece de originalidad y profesionalidad.

Hay niveles bebé [...] pero a parte una estrategia muy tonta [...] Sin creatividad. Obviamente, no lo he visto, ni lo veré, que huev*. Puede tener muchas views, yo también si me soltara a hablar pura mierd* de todo el mundo. Es el camino fácil y, como no nos gusta el camino fácil, ni nos interesa. La casa ya acabó. Let it go, declaró la actriz sin ningún reparo.