Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminan su relación después de un año, ¿hubo infidelidad?

La farándula se encuentra llena de figuras emblemáticas que vuelven loca a cada generación que llega y una de las más amadas en los últimos meses es Sabrina Carpenter, quien además de su indudable talento para cantar, también se convirtió en una referencia de moda al potencializar el famoso "coquette" y hacer de su estética una inspiración para millones de personas. Es así como la cantante de "Espresso" es todo un ícono en los escenarios internacionales.

Por ello, cuando se dio a conocer la relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, las y los fans de la cantante no tardaron en aprobar la relación y crear cientos de "edits" en donde se evidenciaba el amor que sentía el uno por el otro y con la llegada del video de "Please Please Please", la conexión entre ambos artistas tomó el foco internacional y rápidamente se convirtieron en el romance del momento.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas ya que informes recientes señalan que la pareja ha decidido poner fin a su romance a tan sólo un año después de haberse confirmado. La noticia ha tomado por sorpresa a las y los seguidores de la pareja, levantando muchos rumores sobre la razón de la ruptura, siendo una posible infiledelidad por parte del actor la teoría que ha tomado más fuerza desde que se diera a conocer su distanciamiento.

¿Por qué terminaron Sabrina Carpenter y Barry Keoghan?

En agosto de 2024 surgieron rumores sobre una posible separación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, esto se habría dado por ciertas tensiones que giraban en torno al estilo de vida festivo de Keoghan, lo que habría frustrado a Carpenter. Sin embargo, en ese momento, ambos continuaron mostrando apoyo mutuo en redes sociales, lo que llevó a especulaciones sobre una posible reconciliación.

Aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por los involucrados, han generado debates entre los seguidores de ambos artistas.

Fotografía: YouTube/Sabrina Carpenter.

No obstante, la tarde de este 3 de diciembre de 2024, medios internacionales como "Page Six" confirmaron que la pareja había decidido terminar su relación para enfocarse en sus respectivas carreras. Tras la confirmación de la ruptura, surgieron rumores que apuntaban a una posible infidelidad por parte de Keoghan ya que el actor habría sido visto en Los Ángeles con una popular influencer de TikTok mientras Carpenter se encontraba de gira, afirmó una fuente cercana a la pareja para la revista "People".

Hasta el momento, ni Carpenter ni Keoghan han emitido declaraciones oficiales sobre los motivos de su separación; sin embargo, en entrevistas previas, ambos expresan admiración mutua ya que Carpenter describió trabajar con Keoghan en su video musical como "una de las mejores experiencias que he tenido", mientras que Keoghan elogió el talento y la fortaleza de la cantante.

La presunta separación se produce en un momento en que ambos artistas están inmersos en proyectos profesionales significativos ya que Carpenter continúa con su exitoso "Short n' Sweet Tour", mientras que Keoghan está involucrado en la filmación de dos películas, incluyendo una nueva entrega de "Peaky Blinders", por lo que la decisión de enfocarse en sus carreras sugiere un deseo de priorizar su desarrollo profesional en esta etapa de sus vidas.

Una fuente cercana a la pareja confirmó que ambos han decidido priorizar sus trayectorias profesionales, lo que llevó a la ruptura definitiva.

Fotografía: YouTube/Sabrina Carpenter.

La historia de amor entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan iniciaron su relación en diciembre de 2023, tras conocerse en un desfile de Givenchy durante la Semana de la Moda de París en septiembre de ese año. Su primera aparición pública como pareja fue en febrero de 2024, durante una fiesta posterior a los premios Grammy y luego, en mayo del mismo año, hicieron su debut en la alfombra roja del Met Gala, consolidando su relación ante el público.

En junio de 2024, Keoghan protagonizó el video musical de Carpenter para la canción "Please Please Please", donde interpretó a una pareja al estilo de Bonnie y Clyde. A lo largo de su relación, ambos mostraron apoyo mutuo en sus carreras, con Keoghan asistiendo a conciertos de Carpenter y ella elogiando su talento actoral en entrevistas; aunque la ruptura no ha sido confirmada por la pareja, los rumores son bastante fuertes y con las declaraciones de esta fuente anónima, todo parece indicar que ambos han decidido dejar el romance para centrarse en sus carreras.

