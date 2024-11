Antes de la rabia de Olivia Rodrigo y la catarsis de Taylor Swift existió Alanis Morissette, la cantante que desafió la industria

Para sopresa de nadie, el mundo de la música ha sido habitado históricamente por hombres, quienes se adueñaron de los géneros y crearon sus propias "reglas" para calificar lo que es "buena música". Sin embargo, el poder fememino nunca ha dejado de brillar y es gracias a ciertas cantantes, que artistas como Olivia Rodrigo y Taylor Swift pueden hablar sobre la experiencia de ser mujer, a pesar de que aún haya algunos detractores incapaces de aceptar su talento.

Es así como llegamos a la icónica Alanis Morissette, quien a pesar de no haber gozado de tanta fama en países de habla hispana, su voz logró romper los moldes creados por la industria masculina, irrumpiendo en la escena musical como un huracán, pues la cantante se alejó de las figuras dulces y complacientes para revelar, a través de sus canciones, la complejidad de la mente femenina y darle una dimensión que, hasta ese momento, nadie tomaba en serio.

Y es que Morissette no solo marcó un antes y un después en el pop y el rock alternativo de los años 90, sino que rompió las expectativas de cómo debía sonar y lucir una mujer en la industria musical. Con su voz cargada de emoción, letras crudas y un estilo que rechazaba los cánones tradicionales, Alanis abrió un camino que ha sido fundamental para las artistas contemporáneas. Por ello, hoy te cuento la historia de cómo su rabia y honestidad se convirtió en un manifiesto feminista, resonando aún en los ecos de la música contemporánea.

Alanis Morissette, la cantante que rompió los estereotipos en la música

En una época en la que el pop era gobernado por figuras fabricadas y las letras sobre desamor y deseo se ceñían a un molde dulce y complaciente, Alanis Morissette irrumpió con su álbum "Jagged Little Pill" (1995), convirtiéndose en la voz de una generación y en una figura clave para las mujeres dentro de la música; así mismo su influencia se considera clave para artistas como Olivia Rodrigo y Taylor Swift, quienes hoy en día llevan la antorcha de la vulnerabilidad y el poder femenino en sus propias narrativas.

A mediados de los 90, el panorama musical estaba dominado por los ritmos grunge de Nirvana y Pearl Jam, mientras el pop femenino se dividía entre las baladas románticas y las estrellas prefabricadas, pero Alanis Morissette llegó con algo distinto: una mezcla de rock alternativo con letras profundamente personales y emocionalmente devastadoras.

De esta forma, "Jagged Little Pill" no era solo un álbum, era un grito desesperado sobre la experiencia femenina. Canciones como "You Oughta Know" hablaron desde la rabia, desilusión y el dolor de ser traicionada, emociones que pocas mujeres habían expresado tan abiertamente en la música, pues se seguía perpetuando el estereotipo de cantantes con movimientos sensuales y letras melosas para atraer el amor romántico que sólo los hombres podían brindar.

Fue así como la furia de "You Oughta Know", que narraba un desamor con palabras tan punzantes como "¿Sabe ella cómo me dijiste que me abrazarías hasta que murieras? / Pero todavía estás viva", se convirtió en un himno feminista, pues en un mundo que esperaba que las mujeres fueran sumisas y elegantes incluso en sus lamentos, Alanis rompió las reglas y mostró que las mujeres no solo tenían derecho a estar enojadas, sino a expresar esa ira sin temor a ser juzgadas. El feminismo en la música ha evolucionado, pero las raíces de esa transformación están en artistas como Alanis, quienes no tuvieron miedo de hablar cuando el mundo no estaba listo para escucharlas.

Fotografía: Instagram/@dennydenn

Así, el álbum resonó especialmente entre las jóvenes que crecían en un mundo lleno de contradicciones ya que Alanis puso palabras a las emociones de las mujeres que sentían que no encajaban en los estándares de perfección impuestas por la sociedad. Y es que la honestidad brutal de canciones como "Hand in My Pocket" o "All I Really Want" fueron un parteaguas en la música noventera, ya que hablaban claramente de las inseguridades, esperanzas y contradicciones que las mujeres sentían, reflejando la complejidad de la experiencia fememina en una época de cambios.

La conexión de Alanis Morissette con el feminismo musical

El feminismo de Alanis Morissette no era necesariamente teórico o académico, era visceral, personal y revolucionario en su honestidad. En una entrevista de los años 90, la cantante declaró: "no tengo miedo de mostrar mis cicatrices porque sé que no estoy sola en esto"; esa declaración, que hoy podría parecer sencilla, era radical en un tiempo donde la industria musical presionaba a las mujeres para ser imágenes perfectas de éxito y glamour.

Pero la cantante no se limitó a ésto, pues en sus canciones también habló del abuso emocional y las dinámicas de poder ejercidas por los hombres; canciones como "Right Through You" se centraban en la explotación y el sexismo que enfrentaba como mujer joven en la industria musical, una realidad que, décadas después, aún persiste. A través de su música, Alanis denunció cómo los hombres en posiciones de poder la subestimaron y la objetivaron, temas que muchas artistas continúan enfrentando. Décadas más tarde, esa intensidad se ha normalizado, y artistas como Rodrigo y Swift no solo son celebrados por su honestidad, sino también por usar sus experiencias personales como herramientas de empoderamiento colectivo.

Fotografía: Instagram/@dennydenn

Fue así como el éxito de Alanis desafió la noción de que la música hecha por mujeres debía ser "apta" para todas las personas, en especial para los hombres, quienes siguen sin aceptar que la complejidad de ser mujer va más allá de "no se trata de entenderlas, sino de quererlas". Sus canciones no eran cómodas ni fáciles de digerir, pero eran necesarias, pues con cada grito en "You Oughta Know" y cada confesión en "Ironic", Alanis desafió la idea de que las mujeres debían ser silenciosas, contenidas y agradables.

Alanis Morissette y su legado que trasciende generaciones

Sin duda alguna, la influencia de Alanis Morissette en el mundo de la música es innegable, pues además de ayudar a derrocar los estándares femeninos de la época, sus canciones han inspirado a artistas contemporáneas como Olivia Rodrigo y Taylor Swift, quienes retomaron la tradición de canalizar sus emociones a través de sus letras.

Rodrigo, con su álbum debut "SOUR", mostró una vulnerabilidad y una furia que recuerda directamente a "Jagged Little Pill", pues canciones como "good 4 u" y "drivers License" no solo narran historias de desamor, sino también de una lucha interna por encontrar sentido en las emociones complejas de la juventud.

Por otro lado, Taylor Swift ha evolucionado de narrativas románticas más tradicionales a explorar una catarsis emocional cruda, particularmente en sus álbumes "Red (Taylor's Version)" y "Folklore" y es que Swift ha sido clara sobre cómo Alanis influyó en su carrera, mencionando que canciones como "You Oughta Know" le enseñaron que podía ser sincera sin temor a las críticas. En un concierto reciente, Taylor incluso invitó a Alanis al escenario, describiéndola como "una de las mayores razones por las que me atreví a escribir sobre lo que siento". En los años 90, su enfoque era considerado "demasiado emocional" o "demasiado intenso" por críticos que no sabían cómo lidiar con mujeres que no pedían disculpas por sus emociones.

Fotografía: Instagram/@alanis

La conexión entre estos tres artistas es un ejemplo de cómo la música puede ser un espacio de resistencia y empoderamiento, pues Alanis, Olivia y Taylor han utilizado sus plataformas para mostrar que las mujeres no son unidimensionales, sino que pueden ser vulnerables y fuertes, tiernas y rabiosas, todo al mismo tiempo.

Al mirar hacia atrás, es evidente que Alanis Morissette marcó un antes y un después en la música y en el feminismo cultural. Antes de que Olivia Rodrigo escribiera sobre la confusión y el desamor, y antes de que Taylor Swift explorara la complejidad del amor y la pérdida, Alanis estaba allí, desnudando su alma para que el mundo pudiera ver que las mujeres son mucho más que las cajas. en las que la sociedad quiere encerrarlas.

Hoy, su legado sigue vivo, y su influencia continúa inspirando a una nueva generación de artistas y oyentes. Alanis nos demostró que hay poder en la vulnerabilidad, que la rabia también es válida, y que las historias de las mujeres merecen ser contadas, una y otra vez. Porque antes de que pudiéramos gritar con Olivia o llorar con Taylor, Alanis nos enseñó que todas esas emociones tienen un lugar, y que cada una de ellas es una forma de resistencia. El impacto de Alanis Morissette también se puede ver en cómo el feminismo ha evolucionado dentro de la música.

Fotografía: Instagram/@alanis

