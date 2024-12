Coco Levy recuerda cómo fueron los últimos días de Talina Fernández: "mi madre gritaba de dolor"

Jorge 'Coco' Levy recordó los últimos días de vida de su madre y todo lo que sufrió después de su partida. El cantante y actor sufrió muy de cerca la partida de personas muy queridas, pero la de Talina Fernández, su mamá, fue una de las que más le dolió recientemente. En esta ocasión reconoció que entró en depresión tras la partida de la diva, pero también todo lo que vivió previo a que se despidiera del mundo terrenal. Coco no la quería ver sufrir como lo hizo en los últimos días de vida.

Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Levy expresó todo lo que sintió y sufrió tras la partid de su madre. Dentro de las declaraciones reconoció que en un periodo de tiempo corto se tuvo que despedir de una de las personas más importantes en su vida, Talina Fernández (su madre) y posteriormente de su hermano Pato y de su medio hermano.

"Ahora sí me dio en el alma porque murió mi madre que era personaje realmente enorme. Muy difícil de describir. A los seis meses murió mi hermanastro que vivía con nosotros. Era conocido por todos y querido por todos. A los tres meses murió mi hermano y de repente toda mi familia carnal de mi generación que estaba dentro de mi casa desapareció", comenzó su relato Coco Levy.

Coco recordó como fueron los últimos días de vida de su madre (IG: elminutotv)

Coco Levy recuerda los últimos día con vida de Talina Fernández

El cantante reconoció que no fue difícil tomar la decisión de despedirse de su madre. Tras la pregunta de Gustavo, el hijo de Talina reconoció que cuando le hicieron la pregunta para que firmara el documento donde se indica que harán todo lo posible para que siga con vida lo tenía claro y no quería que su madre siguiera sufriendo. Levy explicó que en los últimos días de vida de su madre sufrió mucho, por lo que no quería que le estuvieran inyectando cosas con tal de mantenerla con vida.

"Tiene que firmar esta hojita donde dice que si la paciente fallece, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra manos para revivirla: electroshocks, meterle ondas, sueros, lo que sea necesario. No es una decisión difícil. Es un momento en el que estás viendo a la gente que amas y estás viendo qué le está pasando", comenzó su recuerdo Coco.

Coco no quería seguir viendo a su madre mientras sufría (IG: elminutotv)

Levy veía como su madre gritaba de dolor. Gracias a que veía lo mucho que estaba sufriendo. Jorge reconoció que no fue difícil tomar la decisión de no firmar la hoja que le ofrecieron las enfermeras. Coco no quería ver sufriendo a su madre, por lo que no quería que intentaran hacer todo para mantenerla con vida.

"Mi madre gritaba de dolor, pero gritaba. la estaba pesando muy mal y estaba tan sedada ya. Lo único que hacia es que yo la tocaba en su cara y decía 'me duele', en su último segundo de conciencia", continuó.

En su relato explicó que antes de que partiera del mundo terrenal se acercó la jefa de enfermeras para decirle que en ese momento se iba a ir Talina. La enfermera le volvió a ofrecer la posibilidad de firmar la hoja, pero Coco y el resto de los integrantes de la familia no quisieron firmar porque no la querían ver sufrir más en sus últimos segundos de vida.

"Yo le dije, con el mismo dolor, ¿me la va a salvar y le va a dar toques y le va a meter cosas y va a clavar cosas para que ella despierte y grite y diga 'me duele'? No, no lo haga", expresó.

