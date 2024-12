Luis R Conriquez cumple su sueño de niño y se compra un lujoso auto deportivo de 5.5 millones de pesos : FOTO

Luis R Conriquez ha demostrado que hacer lo que amas en la vida y siempre luchar por tus sueños son la combinación perfecta para alcanzar todas aquellas metas incluso cuando se pensaba que era algo que se veía muy lejano, el cantante originario de Caborca, Sonora recientemente compartió con sus seguidores que compró el auto que quería desde que era un niño.

Desde hace un par de años Luis R Conriquez se ha colocado en la escena del regional mexicano como uno de los mejores exponentes de los corridos bélicos, sus canciones son escuchadas por millones de personas, a los eventos que hace acuden miles de fanáticos y en su cuenta bancaria recaen todas las ganancias de sus éxitos, por lo que se puede dar varios lujos.

Esta vez Luis R Conriquez no dejó pasar la oportunidad de comprar el auto de sus sueños, aquella maquina que anhelaba tener desde que era un “morrillo”, expresión por la que son conocidos los niños al norte de México, por lo que compró un automóvil deportivo de la empresa Ford y que corresponde al Mustang Shelby 2025.

Tal y como si fuera la historia de uno de sus corridos, Luis R Conriquez les contó a todos sus seguidores lo mucho que soñó con este gran momento que ahora es una realidad, la estrella de la música mencionó que está muy contento por cumplir sus metas y también compartió una fotografía de su nuevo coche que es su regalo de Navidad.

El Mustang Shelby 2025 es el automóvil en el que ahora Luis R Conriquez se puede pasear por las calles de Guadalajara, ciudad en la que se sabe que pasa gran parte de su tiempo siempre y cuando no esté trabajando, el carro tiene un costo aproximado de 5.5 millones de pesos.

“Siempre desde morrillo quise un Mustang, me llamaban mucho la atención, me imaginaba arriba de uno escuchando música dando el roll, siempre tuve como esa imaginación me miraba en un carro dando un rol escuchando música ¡gracias a dios hoy me lo puedo regalar de navidad! trakas hdspm”, es parte del escrito con el que Luis R Conriquez presumió su nuevo coche.