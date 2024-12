Charly García, la leyenda del rock argentino, preocupa a fans por su apariencia en redes

Charly García, una de las leyendas más grandes del rock argentino, acaba de reaparecer en las redes sociales. No es muy común ver al rocanrolero por la calle conviviendo con fanáticos, no solo por su gran popularidad en toda Latinoamérica, también por su edad y condición física. A pesar de ello el músico estrenó fechas recientes un disco titulado "La lógica del Escorpión".

Lamentablemente no fue visto de una forma muy espectacular, ya que iba en silla de ruedas y acompañado por el grupo de personas que se encargan de cuidarlo por la calle. Al percatarse de esto, fueron numerosas las personas que se acercaron a él con su celular para grabarlo, pues esperan que se pudiera detener y tomarse algunas fotos con él o pedirle un autógrafo.

Pero no fue posible nada de esto, pues se pudo ver que Charly García que si no tiene movilidad en el cuerpo, una de las razones por la que pudo haber pasado de largo su equipo de trabajo. El músico no se detuvo a pesar de que ve a las personas, pero su estado de salud ha causado gran discusión en las redes sociales.

Charly García es la máxima autoridad del rock argentino. Crédito: Facebook / Charly García

Preocupa el aspecto de Charly García

El video apareció en la cuenta de TikTok de una usuaria que se dijo muy contenta de haberse podido encontrar con la más grande leyenda del rock argentino, inspiración para miles de músicos alrededor del mundo. Los comentarios, sin embargo, fueron de preocupación por parte del público.

"Aún me resulta difícil creer lo afortunada que fui de poder ver a Charly hoy!!! Estoy infinitamente agradecida con el destino y todos los factores que influyeron para que pueda vivir este momento que llevaré por siempre en mi corazón", escribió la duña del video.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados de la comunidad:

No puedo creer que sea Charly García!

En serio es Charly García? ...qué le pasó?

Es Charly García, tremendo musico, que lástima que la está pasando DURO hoy en día

Amigo, no sé si reírme o llorar, esta durísimo Charly, pobre

Qué duro para Charly

No soy fan de Charly Garcia, pero que situación horrible. No me quiero imaginar lo que siente y lo que piensa

¿Quién es Charly García?

Charly García es, sin duda, una figura emblemática del rock argentino, pero también en toda Latinoamérica. Su carrera musical, marcada por la innovación y la experimentación, ha dejado una huella imborrable en la escena industria musical y de toda la región.

Charly García tiene 73 años. Crédito: Facebook / Charly García

Comenzó su trayectoria en bandas como Sui Géneris y Serú Girán, donde ya demostraba su talento como compositor y músico. Sin embargo, es su carrera como solista la que lo consagró como uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Discos como "Yendo de la Cama al Living", "Clics Modernos" y "Piano Bar" se convirtieron en clásicos instantáneos, gracias a canciones que se volvieron himnos generacionales como "No Bombardeen Buenos Aires", "Fanky" y "Me siento muy bien".

La obra de Charly García se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde el rock más visceral hasta baladas conmovedoras y experimentos sonoros vanguardistas. Su capacidad para fusionar diferentes géneros y estilos musicales, sumado a sus letras profundas y poéticas, lo convirtieron en un referente para músicos y público en general.

Más allá de su talento musical, Charly García ha sido un ícono cultural y un símbolo de la lucha por la libertad y la expresión artística. Su figura trascendió las fronteras de la música, convirtiéndolo en una voz crítica con la realidad social de su país. Su legado es inmenso y su influencia se sigue sintiendo en las nuevas generaciones de músicos latinoamericanos.

Sigue leyendo:

“Angélica Aragón hay una”: Plutarco Haza habla del regreso de Angélica Rivera con nueva versión de “Mirada de mujer”

Becky G celebra el regreso de Cazzu a los escenarios y crecen rumores de enemistad con Ángela Aguilar