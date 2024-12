“Angélica Aragón hay una”: Plutarco Haza habla del regreso de Angélica Rivera con nueva versión de “Mirada de mujer”

Angélica Rivera vuelve a la televisión luego de 17 años de ausencia con una nueva versión de la telenovela “Mirada de mujer” que protagonizó Angélica Aragón hace más de 20 años. Plutarco Haza fue parte del elenco del melodrama, por lo que habló sobre el regreso de “La Gaviota” con el papel que marcó la carrera de su querida compañera de cámaras; además, en el proyecto también participa su hijo Nicolás Haza.

“Mirada de mujer” se estrenó en 1997 adaptada en México de la telenovela “Señora Isabel” de Colombia. Angélica Aragón protagonizó el proyecto junto a Fernando Luján y Ari Telch, quienes compartieron escena con Plutarco Haza que dio vida a Andrés SanMillán, papel que ahora realizará su hijo, Nicolás Haza, en la nueva versión que verá el regreso de Angélica Rivera.

La serie “Con esa misma mirada” se estrenará a través de la plataforma de streaming Vix y los actores Iván Sánchez y Diego Klein serán parte del elenco junto a Sofía Castro, Iván Sánchez, Ivanna Castro y Nicolás Haza. El primer adelanto del proyecto fue compartido en redes sociales por Angélica Rivera, con un mensaje en el que expresó felicidad por su regreso a la pantalla chica.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Plutarco Haza fue cuestionado sobres la nueva versión de “Mirada de mujer” y no dudó en destacar el talento de su hijo que sigue los pasos de sus famosos padres ya que su madre, Ludwika Paleta, es una destacada actriz en la industria.

“Por casualidad y por casting mi hijo se quedó con el personaje con el que yo me hice famoso, como el de Andrés, es el hijo consentido de María Inés. Desde que me lo dijo me pareció increíble que, a la misma edad en la que yo hice el otro personaje, le toque a él y en una época distinta y con una serie… Cómo la vida da vueltas y no te imaginas cómo esto puede pasar”, dijo el actor.