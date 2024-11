Muerte de Liam Payne: policía allana la casa de dos empleados supuestamente relacionados con el fallecimiento

El 16 de octubre, el mundo del entretenimiento quedó en shock tras la noticia del trágico fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction. Payne, quien se encontraba en Buenos Aires, Argentina, perdió la vida en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, pues el cantante de 31 años cayó desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo. Por ello, a más de 3 semanas del incidente, las autoridades argentinas continúan desentrañando los detalles de lo ocurrido ya que se encuentra involucrado el consumo de sustancias ilícitas y medicamentos controlados.

La autopsia reveló que el cantante sufrió un politraumatismo severo, resultando en una hemorragia interna y externa, ésto como resultado de la caída de poco más de 10 metros de altura. Las circunstancias que lo llevaron a caer desde el balcón de su habitación siguen siendo motivo de investigación por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los agentes han centrado sus indagaciones en 2 empleados del hotel y en un supuesto amigo de Payne, quienes estarían implicados en los eventos previos al trágico desenlace.

Uno de los hallazgos más relevantes en la habitación de Payne fue la presencia de un considerable desorden, así como envases de medicamentos, botellas de alcohol y un polvo blanco que, según informes preliminares, podría tratarse de cocaína. Además, se encontraron papel de aluminio quemado y otros elementos asociados al consumo de sustancias; estos objetos han llevado a los investigadores a considerar la hipótesis de que el cantante pudo haber experimentado un episodio psicótico inducido por el consumo de estupefacientes.

Policía argentina allana la casa de 2 trabajadores del Hotel CasaSur Palermo

De esta forma, el pasado 5 de noviembre, según informó el portal estadounidense TMZ, se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de 2 empleados del Hotel CasaSur Palermo y en la vivienda de un amigo de Payne; ésto como parte de un esfuerzo por esclarecer su presunta participación en el caso. La policía revisó los casilleros de los trabajadores del hotel y accedió a grabaciones adicionales de las cámaras de seguridad.

La repentina pérdida del cantante ha suscitado preguntas sobre la presión que enfrentan los artistas en la industria musical y los riesgos asociados con la fama y el consumo de sustancias.

Fotografía: AP Photo.

Fuentes cercanas a la investigación afirmaron a medios como "The Guardian" y "The New York Times" que la revisión de estos materiales es crucial para determinar qué sucedió en las horas previas a la caída. Fue así como el seguimiento de las comunicaciones en el teléfono de Payne permitió a las autoridades rastrear a un amigo de la estrella, quien fue identificado gracias a los mensajes de texto intercambiados antes del fallecimiento.

Sin embargo, este hombre no fue encontrado durante el allanamiento de su domicilio, por lo que la policía sigue en su búsqueda activa; fuentes de "Reuters" y "BBC News" señalan que los investigadores intentan establecer si esta persona proporcionó drogas al cantante o si tuvo algún otro papel relevante en los acontecimientos.

Así, las indagaciones hechas por la policía argentina incluyen el análisis de cámaras de seguridad no solo en el hotel sino también en sus alrededores, pues se espera que estas grabaciones ayuden a trazar un mapa de las últimas horas de vida del artista y a corroborar testimonios. Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna teoría, incluyendo la posibilidad de un accidente, un suicidio o la participación de terceros en el trágico incidente.

Mientras la investigación sigue su curso, el mundo recuerda a Liam Payne como un joven talentoso que llevó alegría a millones de personas a través de su música.

Fotografía: AP Photo.

La muerte de Liam Payne ha resonado en todo el mundo, no solo entre sus compañeros de la industria musical, sino también entre sus millones de seguidores. Sus excompañeros de banda, entre ellos Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, han expresado su conmoción y tristeza a través de redes sociales, destacando el talento y carisma de Payne, así como el impacto que tuvo en sus vidas y carreras.

¿Cuándo repatriarán el cuerpo de Liam Payne a Inglaterra?

El proceso de repatriación del cuerpo de Payne a Londres está siendo complejo y prolongado; Geoff Payne, padre del cantante, viajó a Buenos Aires para encargarse de los detalles y enfrentó numerosos desafíos administrativos. Según el diario argentino "La Nación", los trámites burocráticos se extendieron por 2 semanas debido a la naturaleza del caso y los procedimientos legales necesarios y aunque inicialmente se esperaba que el traslado tardara entre 4 y 5 días, la complejidad de la investigación retrasó el proceso.

Hasta el momento, no se sabe si el cuerpo de Payne se encuentra en su tierra natal, pero lo que sí se ha confirmado es que el cantante será embalsamado en el Cementerio Británico antes de ser trasladado a Londres y este proceso se llevará a cabo tras la autorización solicitada por su padre a las autoridades para la repatriación del cuerpo.

Su pérdida es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar la salud mental y emocional en todos los ámbitos.

Fotografía: AP Photo.

Ya en la capital británica, se ha planificado un gran homenaje para rendir tributo a su vida y legado, por lo que la ceremonia de despedida se realizará en la icónica Catedral de San Pablo, un lugar emblemático donde amigos, familiares y admiradores podrán reunirse para darle el último adiós. Posteriormente, la familia decidirá si su cuerpo será sepultado o incinerado, pero hasta el cierre de esta nota aún no se confirma la fecha en la que esto sucederá.

