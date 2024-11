Liam Payne vuelve a casa: revelan fecha de la repatriación de su cuerpo a Londres

Liam Payne, una de las más grandes estrellas de la música pop en los últimos 15 años, murió luego de caer desde un tercer piso en el hotel donde se hospedaba en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, causando gran conmoción entre todo el público que lo escuchaba desde su adolescencia.

El cantante estaba de vacaciones por la zona, de hecho, su novia estuvo un par de semanas junto a él, pero tuvo que volver por cuestiones profesionales. Días más tarde, cayó desde un balcón y murió al instante debido a varios golpes tanto externos como internos, de acuerdo con los primeros reportes forenses.

Luego de dos semanas de su muerte, misma que se registró el miércoles 16 de octubre de 2024, se ha dado a conocer la fecha en que volverá a Inglaterra con su familia, donde se espera que reciba algunos homenajes, pero también tenga una ceremonia luctuosa donde estén sus amigos, compañeros de música, conocidos, familiares y desde luego, fanáticos.

Su padre será el responsable de la repatriación. Crédito: Instagram oficial

Liam Payne vuelve a Inglaterra, ¿qué día será el traslado de su cuerpo?

Medios locales informaron que será máximo el día lunes 4 de noviembre de 2024 cuando vuelva su cuerpo, mismo que será acompañado por su padre, quien fue el responsable de viajar hasta el país latinoamericano para ser el responsable de recibir las noticias o revisar a detalle la información de las investigaciones.

Además, se informó que ya están listos los exámenes toxicológicos de las autoridades, mismos que se darán a conocer de manera pública cuando sea estrictamente necesario. Todas las pruebas previas que supuestamente están en manos de la prensa serían completamente falsas, pues no había resultados aún desde el laboratorio.

Por otra parte, se ha informado que el cuerpo de Liam será embalsamado en el Cementerio Británico, para luego volar directo a la Ciudad de Londres donde se hará su despedida de manera oficial; lo anterior, luego de que su padre pidiera permiso a las autoridades para su repatriación.

Se informó que tienen planeado un enorme homenaje en el país que lo vio nacer y convertirse en una verdadera estrella. Esta ceremonia comenzará en la Catedral de Saint Paul, donde se reunirán todas las personas que quieran despedirse de él antes de que se tome la decisión de sepultarlo o cremarlo.

Liam Payne cayó desde un tercer piso en Argentina. Crédito: Instagram oficial

¿Quién era Liam Payne?

Liam Payne saltó a la fama mundial como miembro de la exitosa banda One Direction. Surgida del programa de talentos "The X Factor" en 2010, la agrupación rápidamente se convirtió en un fenómeno global, llenando estadios y encabezando las listas de popularidad. Durante sus años con One Direction, Payne participó en la composición de varios de los éxitos de la banda, como "Best Song Ever", "Little Things" y "Night Changes". Su voz potente y versátil lo consolidó como uno de los vocalistas más destacados del grupo.

Tras la pausa indefinida de One Direction en 2016, Liam Payne inició su carrera como solista. Su primer gran éxito como solista fue la colaboración con el DJ Zedd en la canción "Get Low", que alcanzó los primeros puestos en las listas de varios países. Posteriormente, lanzó su álbum debut, LP1, en el que exploró un sonido más maduro y personal. Singles como "Strip That Down" y "Familiar" demostraron su evolución como artista y su capacidad para crear música pop con un toque urbano.

En los años siguientes, Payne continuó trabajando en su carrera musical, lanzando nuevos sencillos y colaborando con otros artistas. Su música ha sido descrita como un pop contemporáneo con influencias del R&B y el hip-hop. Aunque no ha alcanzado el mismo nivel de éxito comercial que tuvo con One Direction, Liam Payne ha demostrado ser un artista talentoso y dedicado, capaz de conectar con sus fans a través de su música.

Liam Payne murió el 16 de octubre. Crédito: Instagram oficial

A lo largo de su carrera, tanto en solitario como con One Direction, Liam Payne ha demostrado ser un artista completo, capaz de cantar, bailar y componer. Su voz poderosa y su carisma lo han convertido en uno de los artistas más queridos de su generación. A pesar de los desafíos que ha enfrentado en la industria musical, Payne sigue siendo una figura importante y relevante en el panorama musical actual.

Sigue leyendo:

En plena polémica, Ángela Aguilar es ovacionada con la filarmónica de Los Ángeles de Gustavo Dudamel: VIDEO

Chiquis Rivera estaría esperando a su primer bebé, ¿qué es un vientre subrogado?