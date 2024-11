Chiquis Rivera estaría esperando a su primer bebé, ¿qué es un vientre subrogado?

Chiquis Rivera, una de las cantantes más importantes del momento dentro del género banda y norteño en México, podría estar muy cerca de ser mamá, de acuerdo con los rumores que empezaron a surgir en las redes sociales. Además, lo haría por un proceso de vientre subrogado.

Es importante recordar que en el mes de junio de 2024, la Chiquis Rivera informó que perdió a un bebé. Dicho anunció lo hizo a través de su Instagram, y agregó que hasta entonces todavía no había hecho público dicho embarazo, pero el día 1 de junio pospuso un concierto y dio a conocer los hechos más tarde.

"Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", escribió.