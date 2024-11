Quién es Sol León, la influencer que defendió a Ángela Aguilar y envió mensaje a Cazzu: "Ten dignidad y ábrete"

Cazzu regresó al ojo público y puso contra la espada o la pared a su exnovio y padre de su hija, Christian Nodal, luego de que revelara en una reciente entrevista que no podía decir que no fue infiel, ni que Ángela Aguilar no era su amante, pues no son cosas que le constan.

Durante el podcast PLP titulado "Mi vida cambió de la noche a la mañana", dio a conocer que Christian Nodal le dio otro pretexto diferente al de que tuviera otra mujer, incluso ella lo encaró, se lo preguntó directamente, pero la respuesta fue volvió a ser negativa. Su hija tenía apenas unos meses de nacida.

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta ‘¿Hay alguien más?’ La respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, redes. Yo pensé que no era. Resultó que sí”

Cazzu dio a conocer los pormenores de su truene con Nodal. Crédito: Instagram oficial

¿Qué dijo Sol León sobre las revelaciones de Cazzu?

Luego de dichas declaraciones, han salido a la luz otras tantas declaraciones, por ejemplo de las familias de la pareja de esposos, además de amigas de Ángela Aguilar, como fue la mismísima Sol León. La influencer le pidió a Cazzu que tenga dignidad, luego de las fuertes declaraciones que hizo.

"Hay que entender y saber reconocer cuando la persona se fija o pone los ojos en otra persona, claramente ten dignidad y ábrete tú sola, porque claramente ya no te quieren. Una persona tiene todo el derecho de ir a buscar la felicidad con un hombre, con una mujer o quien quien sea", fueron las preguntas que dijo durante uno de sus recientes videos en las redes sociales

El video ya se convirtió en una de las tendencias más importantes del día, y tiene toda clase de comentarios tanto de fanáticos de Ángela Aguilar que también la defienden ante la polémica, como seguidores de la propia Cazzu, quienes no dudaron en atacarla y hacerle frente.

Sol León dio de qué hablar una vez más. Crédito: Instagram oficial

¿Quién es la influencer Sol León?

Sol León, cuyo nombre real es María López León, es una figura destacada en las redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok. Es originaria de Culiacán, Sinaloa, donde ha logrado construir una gran comunidad de seguidores gracias a su contenido, el cual se centra principalmente en su estilo de vida, moda y belleza.

Su marca personal se ha caracterizado por un estilo de vida lujoso y ostentoso, lo que la ha llevado a convertirse en un referente para muchos de sus seguidores. Además, es una exitosa empresaria. Hasta el momento, ha lanzado su propia línea de fajas y productos de belleza, los cuales han tenido gran éxito entre su público.

Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por diversas polémicas. En varias ocasiones ha sido objeto de críticas y acusaciones por parte de otros influencers y usuarios de redes sociales, quienes la han señalado por su comportamiento y por la autenticidad de su contenido. Además, ha tenido algunos pleitos familiares que han hecho públicos.

