Cazzu lanza fuerte mensaje a Nodal y Ángela Aguilar: ¿dónde ver la entrevista completa?

La cantante argentina Cazzu, decidió hablar sobre su polémica y dolorosa separación con Christian Nodal, el artista mexicano de música regional. Tras meses de rumores y especulaciones, Cazzu decidió hablar públicamente por primera y única vez en una reciente entrevista en el podcast “Poné la Pava” (PLP), conducido por su amiga La Joaqui, también cantante. En esta conversación, Cazzu no solo desmintió versiones dadas por Ángela Aguilar, sino que expuso el sufrimiento personal que vivió al terminar su romance con el sonorense, pues asegura que su vida cambio de la noche a la mañana.

Este diálogo íntimo, transmitido a través de Luzu TV en YouTube, ha dejado ver una faceta vulnerable y honesta de la “Nena Trampa”. Cazzu habló no solo de su separación, sino del impacto emocional que le causaron las declaraciones de Ángela Aguilar, quien recientemente insinuó que todos estaban al tanto del romance con Nodal. Sin embargo, Cazzu asegura que se enteró al mismo tiempo que el público, y que la forma en que manejaron la situación ha sido devastadora para ella y su familia.

Cazzu expresó su dolor, asegura, le rompieron el corazón

En un momento emocional de la entrevista, Cazzu expresó el sufrimiento que le provocó toda esta situación. Aclaró que su deseo siempre fue mantener el respeto y la prudencia para proteger a su hija y su relación personal. Sin embargo, decidió hablar por la necesidad de establecer límites, especialmente tras los comentarios de Aguilar que, según Cazzu, minimizaron su dolor. “Este es un tema tan doloroso que me hubiera gustado no tener que hablar, pero cuando se habla de mis sentimientos, debo defenderme”, afirmó.

La intérprete argentina expresó que la situación no solo le rompió el corazón a ella, sino también a su familia. Dijo que vivió un proceso extremadamente doloroso y, con palabras contundentes, pidió que se detuviera la divulgación de versiones que no corresponden a la realidad de lo que ella vivió. Según Cazzu, la ruptura fue un proceso difícil y no estaba dispuesta a tolerar más faltas de respeto ni interpretaciones falsas sobre sus emociones y experiencias.

Cazzu envía contundente mensaje a Nodal y su esposa

Cazzu finalizó su intervención en el podcast con un mensaje claro dirigido a Nodal y Aguilar. La cantante expresó que siempre ha actuado con prudencia y espera que ambos respeten su vida y sentimientos. Señaló que nunca obstaculizó la vida de Nodal y espera una reciprocidad en cuanto al respeto que ella ha mantenido.

“No mientan sobre mí, no hablen de mis sentimientos y no hablen más de mí, por favor. Si no es por mí, háganlo por mi hija”, dijo contundente.

¿Dónde ver la entrevista completa de Cazzu?

Cazzu decidió romper el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal en el espacio conducido por su amiga, la también cantante conocida como La Joaqui, el programa se llama “Poné la Pava” (PLP) el cual es transmitido a través del canal de YouTube Luzu Tv.

Y es justamente en dicho canal de la plataforma antes mencionada en donde ya está disponible la entrevista completa en la que Cazzu reveló que Nodal le rompió el corazón y además negó categóricamente tener conocimiento de la relación del papá de su hija con Ángela Aguilar.

Aquí te compartimos la entrevista completa:

