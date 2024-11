Cazzu asegura que Nodal la dejó y negó que hubiera una tercera persona

La polémica alrededor de Nodal y Ángela Aguilar está lejos de acabar, luego que Cazzu decidió romper el silencio y hablar por primera y última vez sobre su ruptura entre ella y el padre de su hija quien tan solo días después de haber anunciado su separación, confirmó que ya estaba en un amorío con su ahora esposa Ángela Aguilar.

Las declaraciones de Cazzu vienen luego de que la esposa de Nodal dio una entrevista en la que aseguró que meses antes de que el público se enteró del romance que tenía con Nodal ellos ya estaban juntos y además aseguró que no se rompió el corazón de nadie a lo que la cantante argentina decidió poner un alto, pues, asegura que ella sí sufrió y mucho.

Cazzu reapareció junto a Inti tras sus declaraciones.

Cazzu asegura que Nodal la terminó por otra razón

La tarde de este jueves 31 de octubre, salió a la luz la entrevista exclusiva que Cazzu dio en el podcast “Pone la Pava” el cual es conducido por su amiga la también cantante La Joaqui, en donde Julieta, nombre real de la expareja de Nodal rompió el silencio y decidió hablar respecto a su polémica ruptura amorosa.

Para Cazzu estas declaraciones son poner un alto a todo lo que se ha dicho de ella, especialmente lo que Ángela Aguilar dijo en una entrevista para ABC en la que la hija de Pepe Aguilar aseguró que ella y Nodal ya estaban juntos desde meses antes de que se hiciera oficial su romance.

Ante esto, Cazzu dio detalles de cómo fue que Nodal decidió dejarla, pues deja claro que fue una decisión que él tomó de la noche a la mañana y, aunque sorprendida, la trapera argentina aceptó la petición del sonorense, no sin antes preguntarle si existía una tercera persona, pero él aseguró que no.

“Existió la pregunta sobre si hay alguien más, yo hice la pregunta y la respuesta fue no. Me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo”, declaró Cazzu

Le rompieron el corazon a Cazzu

En otro punto de la entrevista Cazzu habló de sus sentimientos, pues aunque asegura que la gente no se dio cuenta, mientras ella estaba en silencio y alejada de redes sociales ella se estaba reconstruyendo pues la separación con Nodal sí le afectó pues a diferencia de lo que dijo Ángela Aguilar, asegura que sí rompieron su corazón.

“Citando lo que se dijo también, se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé, se dijo que no se rompió un corazón, que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo y se rompió mucho más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y yo me manejé con mucho respeto sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá y va a ser siempre su papá”,dijo Cazzu.

