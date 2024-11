“Ando con puro casado”: Yeri Mua confesó que por eso no presume a los hombres con los que sale

Yeri Mua volvió a causar controversia con sus polémicas declaraciones sobre su vida sentimental, la influencer se sinceró con sus seguidores y dijo que no presume a sus actuales pareja porque son casados y que se siente mucho mejor saliendo con personas que tenían un compromiso porque así no molestan como sus exnovios.

“Si no presumo ahorita a los hombres con los que ando es porque están casados, porque tienen novia, porque están casados, porque yo soy la otra”, confesó Yeri Mua.

Fue mediante una transmisión en vivo en TikTok donde la cantante originaria de Veracruz les dijo a sus seguidores que en la actualidad andaba con “puro casado” y hasta aconsejó seguir sus pasos “es lo que una tiene que hacer” pues dijo que hay muchos beneficios.

“Y no te molestan no andan de hocicones en redes sociales, no, los maridos se quedan calladitos y nadie sabe que te los andas comiendo”, comentó Yeri Mua.