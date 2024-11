Con toda la polémica de Yeri MUA, Kunno y Áaron Mercury, la mamá ya respondió

Luego de que Áaron Mercury arremetió contra Yeri MUA, su exnovia, y el influencer Kunno en un video que subió en su canal de YouTube, la madre de la reguetonera, conocida como Yahel, respondió a sus acusaciones y confirmó que, aunque las conversaciones que filtró fueron reales, actualmente no piensa de la misma forma.

De hecho, mamá Bratz, como la llaman los fans de Yeri MUA, aseguró que cuando le mandó esos mensajes todavía lo estimaba. Incluso, afirmó que en ese momento lo consideraba "un caballero", pero actualmente ya no, por lo que los mensajes que compartió en su video ya no son válidos.

A su vez, reveló que desde hace mucho tiempo dejó de seguirlo en las redes sociales, pues mencionó que desde que terminó su relación con la intérprete de "Traka" mostró su verdadera personalidad. "Eso fue cuando eras un caballero. Por algo te dejé de seguir desde hace mucho", posteó en su cuenta de Instagram.

(Créditos: Instagram / @yahelvc)

¿Qué dijo Áaron Mercury sobre Yeri MUA y Kunno?

Recientemente, Áaron Mercury, quien es influencer y fue novio de Yeri MUA, publicó un video en su cuenta de YouTube donde compartió un poco de su experiencia cuando fue pareja de la reguetonera y aseguró que ella no es la persona que parece, pues mencionó que es una "hipócrita" al igual que Kunno.

Sin embargo, afirmó que esas acusaciones no las hacía con la intención de defender a Naim Darrechi, quien recientemente fue señaladode acosar a la intérprete de "CHUPON" cuando asistió a la fiesta de Halloween que organizó la cantante Belinda, pues aseguró que no es su amigo y también ha tenido problemas con él.

"Cuando llegué yo a salir con Yeri MUA, ella se llegó a ir con él (Naim Darrechi) en una fiesta en la que yo también estaba y después descubrimos que se veían desde antes. Él también llegó a hablar muy mal de mí. Naim no es una persona que me agrade, no es mi amigo", aseguró Áaron.

Por otro lado, detalló que tiene muchas pruebas de que Yeri MUA y Kunno son "unos hipócritas". Además, dijo que la reguetonera es una "falsa feminista", pues reveló que en varias ocasiones ha hablado mal de otras mujeres y se ha burlado de víctimas de violencia de género.

Yeri MUA señala de acoso a su exnovio Naim Darrechi

La pólemica influencer mexicana acusó a su expareja Naim Darrechi de acosarla durante la fiesta de Halloween que organizó la cantante Belinda hace unos días. A través de sus redes sociales la reguetonera afirmó que estuvo intentando hablar con ella durante todo el evento, por lo que una amiga tuvo que ayudarla a que se alejara.

Asimismo, detalló que su expareja no era uno de los invitados al evento organizado por Belinda, pues aseguró que se coló entre otros invitados. Sin embargo, la situación no pasó a mayores gracias a que todo ocurrió a final del evento.

(Créditos: Instagram / @yerimua)

