Gala Montes abandona a sus fans en pleno evento y Paola Suárez la critica: "no aguantó el estrés"

Gala Montes, Briggitte Bozzo y Paola Suárez fueron invitadas a un evento en Monterrey. Los asistentes tenían muchas ganas de convivir con las famosas que se perdió el control al momento de hacer la convivencia con las protagonistas del evento. Lamentablemente tuvo un cierre complicado debido al caos que se ocasionó por querer una foto con las exintegrantes de La Casa de los Famosos 2 y con una de 'Las Perdidas'. La amiga de Wendy no dudó en criticar a Gala por abandonar el lugar.

Las famosas debían tomarse algunas fotos y pasar un rato agradable con los fans, pero la dinámica se salió de control y terminó siendo un caos debido a que no se logró hacer una fila para poner orden en la dinámica de las fotos y la convivencia. Al ver la euforia de los fans por tener un momento con Gala, Briggitte y Paola, los organizadores suspendieron el meet & greet para estabilizar todo y continuar con el evento como estaba planeado.

Después de que retiraron a las famosas del meet & greet, Gala se retiró de forma definitiva del establecimiento. Briggitte y Paola Suárez se quedaron para controlar a la gente y tener el momento que se les había prometido. La acción de la actriz no fue pasada por alto por la amiga de Wendy Guevara y terminó arremetiendo contra ella por no saber aguantar el estrés. Paolita narró todo lo vivido en redes sociales y aseguró que "debe de aguantar".

“Estamos tratando de tranquilizar a la gente, aquí con las fotos. Solamente nos quedamos Briggitte, mi comadre La Diabla y se acaba de ir Gala. Porque Gala no aguantó el estrés. Llevamos 4 fotos y no aguantó el estrés. Entonces ¿Qué pasó ahí?”, dijo Paola Suárez.

La integrante de Las Perdidas fue la encargada de salir para hablar con el público que estaba aglomerado sobre la puerta del inmueble. Paolita les pidió que se organizaran, pero al ser un caso fallido se cancelaron las fotos. Suárez dejó claro que la gente estaba muy emocionada por verlas.

"Si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan. No vengan ni a cantar", continuó la integrante de Las Perdidas.