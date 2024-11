“Gomita” confirma colaboración con Adrián Marcelo y les lanza un contundente mensaje a sus haters

La edición 2024 de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) estuvo llena de drama y, por ende, hubo “villanos”. Dos de ellos son la expayasita Araceli Ordaz (a) “Gomita” y el youtuber Adrián Marcelo, quienes mediante historias de Instagram dieron una noticia: están trabajando en una colaboración.

Con la leyenda “cállate”, la ahora generadora de contenido, de 30 años de edad, reveló que está trabajando con su excompañero del programa televisivo. Además, etiquetó la cuenta de Instagram del youtuber que se mantiene activa, es decir, Radar Pádel Tour que, como el nombre lo delata, gira en torno al deporte mexicano de raqueta.

Pero eso no es todo, ya que “Gomita” eligió una canción con la que les estaría mandando un contundente mensaje a sus haters: “Puro campeón”, que es una colaboración entre Grupo marca registrada y Luis R. Conriquez que se dio a conocer en 2023 y está disponible en diversas plataformas, como YouTube, Spotify y Apple Music.

Mediante la historia de Instagram, la exparticipante de LCDLF2024 añadió la letra de la canción que es parte del disco “Don’t Stop The Magic” de Grupo marca registrada y pertenece al género musical regional mexicano. La canción comienza con los siguientes dos versos:

“Hoy le ando echando chingazos, le andamos pegando duro para una mejor, que me la paso pensando. Ando modo hacer dinero, no molestar, por favor”. “Si por un lado les paso, traiga activa la turbina, ya quedó atrás el motor. Si me ven que ando gastando, una que otra camisita y una bolsa Louis Vuitton”.