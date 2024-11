Gala Montes se defiende de las críticas por su forma de cantar "Tacara"

Desde hace varias meses, Gala Montes se ha convertido en una figura muy reconocida en la farándula mexicana, pues además de tener una extensa carrera como actriz, después de su participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" se convirtió en una gran referencia debido a sus posturas en contra de la violencia de la mujer. Pero al parecer esto no ha sido suficiente para Gala, pues después del reality decidió entrar en el mundo de la música.

Su más reciente sencillo, "Tacara", incursiona en el género urbano y aborda temas como la violencia de género y las dificultades que enfrentan las mujeres en México, un mensaje social que ha encontrado eco, pero también rechazo. Es así como el tema es un intento de Montes de visibilizar, a través de la música, las injusticias que viven muchas mujeres en su país. En un contexto en el que México enfrenta altos niveles de violencia de género y feminicidios, el tema de Montes ha resonado entre ciertos sectores de la audiencia que valoran la incursión de artistas en temas de impacto social.

El mensaje de Tacara coincide con la creciente presión social para abordar los derechos de las mujeres en América Latina, donde artistas internacionales como Mon Laferte han utilizado también sus plataformas para denunciar la violencia y la desigualdad; sin embargo, muchas personas han cuestionado su forma de cantar, llegando incluso a insultarla y descalificar su talento.

Así, el recibimiento de "Tacara" en redes sociales ha sido muy variado, pues las reacciones van desde comentarios positivos que aplauden su esfuerzo por visibilizar un problema latente en la sociedad, hasta comentarios negativos que atacan tanto su habilidad como cantante como su autenticidad al abordar estos temas. Comentarios como “qué voz tan más horrible” y “solo se cuelga del movimiento feminista” han aparecido en múltiples plataformas, generando un debate sobre la legitimidad y la calidad de su propuesta musical.

Durante una reciente rueda de prensa, Montes respondió con contundencia a sus críticos, enfatizando que no dejará su carrera musical por opiniones negativas. Al ser cuestionada sobre su capacidad vocal y los comentarios que la acusan de aprovecharse del movimiento feminista, Montes respondió con un fragmento de "Tacara", entonando la frase “¿Hasta cuándo va a pasar?”; también afirmó que:

Entre más luz, más oscuridad. Soy una persona que le gusta la música, amo la música. No la voy a dejar de hacer porque ustedes me dicen. Yo la hago porque yo la pago. Ahora resulta que me van a decir qué tengo que cantar. Si no, páguenmela ustedes. ¿Cómo ven?, declaró la famosa.