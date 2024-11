"No me toques", Galilea Montijo relata que una abuelita la hizo enojar

Galilea Montijo, una de las conductoras más queridas y carismáticas de la televisión mexicana, relató el desagradable momento que una mujer a la que calificó de "histérica" le hizo pasar en un aeropuerto hace unos días. La también actriz confesó que incluso hubo contacto físico en el altercado.

"No me toques", le dijo Galilea a la mujer que definitivamente le hizo pasar un mal momento. Fue en el programa "Netas Divinas" que la conductora estelar de "Hoy" contó la anécdota con sus compañeras, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún, quienes muy a su estilo le dieron su opinión al respecto.

Galilea Montijo cuenta anécdota en la que una mujer la hizo enojar

"Estaba esperando que pasara una señora con su hija, estaba esperando que me pasara una charolita y se pone una señora ya abuelita, pero no viejita, que venía con el señor, tres niñitos, y entonces me avienta primero las charolas y volteo y le digo ay señora, ahorita estoy esperando que pase la de adelante y me dice 'pues apúrate porque ya vamos tarde'", contó Montijo.

Al continuar con su anécdota, la conductora de "Hoy" admitió que como la abuelita siguió empujándola, la hizo enojar pues además le estaban ahí presentes dos niños más y lamentó que hayan visto esa escena. Sin embargo, también contó que fue la madre de los niños quien tranquilizó a la señora que hizo enojar a Galilea.

La anécdota que Galilea narró se dio en medio de una charla sobre la ansiedad. Montijo aseguró que ella cuida mucho de "los espacios", precisamente porque no le gusta que invadan el suyo y fue ahí cuando contó lo sucedido en el aeropuerto hace unos días.

Al respecto, sus compañeras compartieron su opinión y algunos momentos fuertes que han pasado a causa de la ansiedad. Por ejemplo, Consuelo Duval reveló que ella considera que "morirá siendo ansiosa" pues ya no toma medicamentos para este padecimiento que "ahora vive a pelo" y controla mediante respiraciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que enfrentan un trastorno de ansiedad "pueden experimentar un miedo o una preocupación excesivos ante una situación específica (como por ejemplo una crisis de angustia o una situación social)".

Otros síntomas de los trastornos de ansiedad son:

dificultad para concentrarse o tomar decisiones

irritabilidad, tensión o inquietud

náuseas o malestar abdominal

palpitaciones

sudoración, tiritones o temblores

trastornos del sueño

sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad.

