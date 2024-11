Cazzu perdería millones de dólares por hablar de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Luego de que por fin rompió el silencio sobre su ruptura con Christian Nodal, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, podría perder miles de pesos por un supuesto acuerdo de confidencialidad que ambos tendrían, para que la rapera no hablara sobre su expareja y su actual esposa, Ángela Aguilar.

Y es que las declaraciones de Cazzu han provocado una ola de dimes y diretes entre Nodal y los Aguilar. La rapera argentina habló por primera vez de la ruptura con Nodal en el podcast PLP en donde refutó que estuviera al tanto de la relación entre el padre de su hija Inti y Ángela Aguilar, con quien se casó a los pocos días de haber roto con ella.

"Yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón": Cazzu

"Cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta: ‘¿hay alguien más?’ y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que todo el mundo, que fue a través de los mismos medios que fueron las redes", dijo Cazzu.

La argentina también dijo que sufrió muchísimo y que contrario a lo que dijo Ángela Aguilar durante una entrevista previa, se rompieron muchos corazones. "Este es un tema tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada, pero se habló de mis sentimientos, se dijo que no se rompió un corazón y que nadie sufrió; yo sufrí muchísimo y se rompió más que un corazón... se rompieron muchos corazones y fue un proceso muy doloroso".

Luego de las palabras de Cazzu, Nodal salió a defender a su esposa, quien aseguró nunca fue su amante. "De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice", dijo el cantante de "Ya no somos ni seremos".

Ángela Aguilar jamás fue mi amante: Nodal

Incluso, Nodal comentó que tiene la conciencia limpia, pues él le dijo a la cara a Cazzu que estaba con Ángela Aguilar. "Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: 'Oye, ¿puedes salir a decir que no fui infiel'?, y ella me dijo: 'No, porque yo no estoy segura'. Esperaba una cordialidad".

En medio de todo este intercambio de declaraciones, la periodista Maxine Woodside aseguró que existe un acuerdo de confidencialidad mediante el que Nodal le dio 9 millones de dólares para Inti, así como tres propiedades a nombre de Cazzu, a cambio de que ella no hablara sobre la relación de Ángela y Christian.

"Ella dijo que no quería hablar. Se dijo que había firmado un contrato con Nodal donde ella no iba a dar declaraciones porque él se iba a hacer cargo de todos los gastos de la niña y de ella. Les compró un rancho, una casa en Miami, le pasa una buena pensión. Ella había dicho que no iba a hablar de nada, pero pues ya decidió que sí", dijo Woodside luego de las delcaraciones de Cazzu.

Sigue leyendo

Así luce actualmente Angélica Rivera “La Gaviota”, su última telenovela la protagonizó hace más de 17 años

"Quiero ser como tú", pequeña fanática conmueve a Alfredo Olivas y se roba el show