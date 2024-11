Así luce actualmente Angélica Rivera “La Gaviota”, su última telenovela la protagonizó hace más de 17 años

No cabe duda que una de las parejas presidenciales más recordadas en toda la historia de México fue aquella conformada hace algunos años por el ex presidente de Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto y la ex primera dama Angélica Rivera mejor conocida como “La Gaviota”.

Pese a la popularidad que ganó tras ser esposa del priista, Angélica ya era conocida desde antes por su carrera como actriz, en donde tuvo varios papeles en novelas importantes como "Dulce desafío" producción con la que debutó en 1989, y "La dueña" de 1995, con la que terminó por consolidarse dentro del mundo de las artes escénicas y siendo "Destilando amor" del 2007 el último proyecto en el que actuaría en una producción para la televisión.

En el 2008 comenzó su noviazgo con Enrique Peña Nieto, con el cual se casó dos años después, lo que la llevó a convertirse en la primera dama de México cuando su esposo se convirtió en el presidente de la República Mexicana el 1 de diciembre de 2012, para posteriormente ser nombrada presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el 6 de marzo de 2013.

Sin embargo, su relación se dio por terminada tan solo un año después de que el sexenio de Enrique Peña Nieto llegara a su fin, firmando su divorcio de manera oficial el 2 de mayo de 2019, momento en el que ambos se alejaron por algún tiempo del ojo público.

Angélica Rivera en "Destilando amor"

Foto: Instagram/canalestrellas

Así luce actualmente Angélica Rivera “La Gaviota”

A cinco años de su divorcio y luego de más de diez años de haberse retirado del mundo del espectáculo, recientemente Angélica Rivera “La Gaviota” ha vuelto a aparecer ante los medios, compartiendo indicios de su posible regreso al mundo de la farándula para el 2025, ya que actualmente se ha mantenido muy ocupada con la boda de su hija Sofía Castro.

"Tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, un proyecto de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama, espero encontrar esa oportunidad y espero que pronto", declaró en una reciente entrevista ante los medios.

Así se ve actualmente Angélica Rivera

Foto: Instagram/angelicariverahoficial

Angélica Rivera en la boda de su hija Sofía Castro

Foto: Instagram/angelicariverahoficial

