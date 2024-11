Gala Montes estalla contra Briggitte Bozzo, la llama "incongruente" y sorprende a fans: "miente y ataca" | VIDEO

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin, pero sus protagonistas siguen dando mucho de qué hablar y mientras vemos una colaboración de Gomita con Adrián Marcelo, el único participante que abandonó la competencia por decisión propia, poco a poco los amados miembros del Team Mar se roban la pantalla. Pues en medio de polémicas y supuestas enemistades han salido los trapitos al Sol; ahora fue Gala Montes quien contó que tras salir del aislamiento del reality ve las cosas "diferentes" y esto incluye a personas de las que fue muy cercana en el programa de Televisa.

Gala Montes estuvo como invitada en el canal de YouTube de Gabriel Roa, donde fue entrevistada sobre su participación en el programa que fue trasmitido las 24 horas del día por más de 70 días; allí realizaron una dinámica imaginaria en la que la cantante tenía que responder a quienes sí salvaría y a quienes no en un caso de emergencia. Fue entonces cuando volvió a dejar en claro que existe una brecha imborrable con el Team Tierra, a quienes llamó malas personas, pero también reveló que las Chicas Superponedoras ya no son tan fuertes como antes.

Si bien el Garime que ha protagonizado con Karime Pindter y en el que se habla de una supuesta relación, así como de una fuerte química entre ellas, quien parece haber quedado fuera de este equipo de mejores amigas es Briggitte Bozzo. De acuerdo con las declaraciones de la también actriz, su excompañera de La Casa de los Famosos México es "incongruente" y por ello tampoco la salvaría en una emergencia; sus palabras rápidamente se han hecho virales entre los fans y dividido opiniones, ya que también afirmó que "miente y ataca".

Tras la polémica iniciada por Gala, Briggitte no ha dado declaraciones sobre su amistad con el Team Mar, especialmente con Montes quien fue la que acaba de arremeter en su contra. Recordemos que este no es el primer distanciamiento que existe entre los miembros del cuarto que fue el más fuerte en la segunda temporada de LCDLFM, ya que hace unos días la propia influencer de origen venezolano contó que Arath de la Torre ya se salió de un grupo de WhatsApp en el que sólo estaba este equipo.

Karime no ha dado declaraciones sobre Briggitte. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Gala Montes revela enemistad con Briggitte Bozzo y la llama "incongruente" | VIDEO

Durante una entrevista con Gabriel Roa, Gala Montes reveló que su relación con Briggitte Bozzo ya no es tan cercana como lo fue en La Casa de los Famosos México y desató toda una polémica entre los fans, pues mientras algunos aseguran que la cantante por fin se dio cuenta de actitudes que la influencer habría tenido dentro del reality show y que la llevaron a ser la quinta finalista de la temporada, otros más salieron a su defensa y a criticar a la actriz.

En la charla el locutor expuso la hipotética situación de estar en altamar en un barco con todos los participantes del reality show y le preguntó a quién salvaría en primer lugar; la famosa no dudó en asegurar que a Karime Pindter, ya que confía en ella y además la quiere. Allí mismo sentenció, "luego me llevo sorpresas, no lo digo por Karime porque es diferente, pero siempre en una terna donde hay un hombre y una mujer voy a elegir a la mujer, siempre le voy a dar el beneficio de la duda a ella.

Después fue cuestionada sobre a quiénes dejaría en altamar y no dudó en responder que "a todos los de Tierra porque son malas personas", fue entonces cunado sin titubear aseguró que no sólo a ellos sino también a una de sus compañeras de Mar. La respuesta incluso causó sorpresa en Gabriel Roa, quien preguntó el porqué de esta decisión; entonces Gala Montes reveló que tras salir de LCDLFM abrió los ojos sobre la que consideraba su amiga.

"A Briggitte también porque es muy incongruente, entonces no sé. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces digo, no sería una persona... porque yo no puedo convivir con alguien así de 'se está cayendo el barco' y no puedo estar con una persona que me dice blanco y luego dice negro, ¿no?, y miente y ataca", dijo.

Estas fueron las únicas palabras que Gala Montes reveló contra Briggitte Bozzo, antes de cambiar de tema y revelar todo aquello que pasó en la noche en la que salieron del reality como los grandes finalistas de la temporada. Sin embargo, fue este distanciamiento el más comentado y los fans no dudaron en dejar sus opiniones, entre ellas las que defendieron la postura de la actriz y otras más en las que defendieron a la venezolana.

"Gala es como una amiga que tuve... Si no haces lo que ella quiere se enoja y habla mal de ti. Uno no puede andar pegada a nadie todo el tiempo", "de Gala no esperaba menos siempre con la misma inmadurez", "jajaja y a Sian 'lo perdonó' jajaja uyyy no de lejitos con Gala", "La incongruenteeeee es Gala que adentro decia paz,amor,reconciliación,mamá te amoo y afueraaaa otra cosa", "En cualquier momento Gala se va a pelear con Karime y dime si acuerdan, Gala es muy conflictiva", "Lo que les duele a la mayoría es que Gala tiene límites, es emocionalmente inteligente, y se da a respetar. Todos lo toman a pecho porque ellos mismos no se respetan. Es una question rara. Gala se a trabajado ella misma. Sabe lo que quiere, lo que merece y lo que permite" y "Brigitte nunca a hablado mal de ella", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

