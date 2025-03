Asistente personal de Justin Bieber renuncia tras amenazas del cantante después de casi 7 años trabajando juntos

No es sorpresa para nadie que las y los fans de Justin Bieber se encuentran al pendiente de cada publicación hecha por el cantante a través de sus redes sociales. Por ello, tomó por sorpresa la aparente renuncia de Mateo Caldas, el asistente personal del cantante canadiense y su esposa Hailey Bieber, quien habría decidido dejar su puesto después de casi 7 años de trabajar junto a la pareja.

La sorpresiva noticia fue compartida por el medio internacional The US Sun, lo que generó incertidumbre respecto a la continuación del soporte personal para la estrella pop, dado que aún no se ha confirmado si Justin y Hailey ya han contratado a un reemplazo o si planean hacerlo en el futuro cercano.

Este cambio en el equipo de trabajo coincide con un periodo significativo de transformación en la vida de Bieber, quien ha estado tomando decisiones personales y profesionales cruciales. Cabe recordar que hace tan sólo algunas semanas, el cantante canadiense fue señalado de encontrarse consumiendo sustancias nuevamente, afirmaciones que tanto su representante como él negaron rotundamente.

Justin Bieber está buscando hacer cambios importantes en su vida

La renuncia de Mateo Caldas llega apenas días después de que el representante de Justin Bieber hiciera declaraciones importantes sobre los cambios que el cantante está atravesando. En una entrevista con TMZ, se reveló que Justin había decidido cortar lazos con "varias amistades y relaciones de negocios que ya no le servían", afirmando también que 2024 fue un año de profundas transformaciones para él, tanto a nivel personal como profesional.

A medida que Justin se enfoca en su familia, muchos se preguntan si su carrera musical se verá afectada por su deseo de vivir una vida más tranquila y privada.

Fotografía: Instagram/@justinbieber

Uno de los cambios más destacados que parece estar experimentando Bieber es su enfoque en su familia, pues el cantante se encuentra comprometido a brindar apoyo total a su esposa Hailey, quien está al frente de su propia carrera empresarial, y a su hijo Jack Blues que nació a principios de 2024. El bebé, de ahora 6 meses, es descrito como una fuente de alegría para la pareja, pero también de desafíos.

No obstante, a pesar de estas declaraciones, las últimas semanas estuvieron marcadas por una serie de rumores y controversias relacionadas con el estado físico y mental del canadiense, ya que tras las declaraciones de su representante, que negaron los rumores sobre un posible consumo de drogas, el cantante volvió a preocupar a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se le veía fumando marihuana con un bong de cristal mientras montaba una bicicleta eléctrica azul.

Las imágenes, que fueron publicadas sin ninguna descripción, generaron una oleada de comentarios divididos entre sus seguidores, pues mientras algunos defendieron el derecho del cantante a vivir su vida privada como desean, otros expresaron su preocupación por su bienestar, recalcando que por muchos años tuvo una dura batalla con este tema.

A pesar de estos desmentidos, las recientes publicaciones de Bieber en sus redes sociales han reavivado las preocupaciones.

Fotografía: Instagram/@justinbieber

El comportamiento de Bieber ante el público también generó inquietudes, pues durante un evento reciente de la marca Rhode, fundada por Hailey Bieber, el cantante fue captado balanceándose de manera inusual, lo que desató comentarios sobre su estado físico y mental. Estos episodios no hacen más que alimentar las especulaciones sobre la salud del cantante, aunque sus allegados aseguran que no hay motivo para alarmarse.

¿Hailey Bieber está preocupada por su esposo, Justin Bieber?

Aunque Hailey Bieber es un pilar fundamental para la vida de su esposo, fuentes cercanas a la pareja confirmaron al sitio Page Six que la modelo y empresaria está "realmente preocupada" por Justin y, aunque está haciendo todo lo posible por brindarle apoyo, se siente impotente en algunos aspectos. "Hailey está pasando por un momento complicado, porque ve a Justin atravesando dificultades, pero también es consciente de que hay límites en lo que puede hacer", dijo una fuente interna.