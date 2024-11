Maribel Guardia revela el secreto para cuidar su cintura y lucir siempre con las mismas medidas

Maribel Guardia es una famosa cantante y actriz IG/maribelguardia

Una de las cantantes y actrices más talentosas y con más fama en la televisión y espectáculo mexicano es Maribel Guardia, aunque la estrella nació en Costa Rica ha sido adoptada por el público del país quienes la consideran un ídolo y sobre todo un ejemplo a seguir respecto a su carrera y belleza.

Maribel Guardia además de popularizarse por su gran talento frente a las cámaras, también ha llamado la atención de sus seguidores, quienes desean conocer todos los consejos, secretos y trucos de belleza de la costarricense para mantenerse siempre espectacular.

Hay que recordar que Maribel Guardia es una exreina de belleza en su país natal, por lo que desde que era un adolescente conquistó a todos a su alrededor y lo sigue haciendo en todos los proyectos que participa arriba del escenario y también como modelo.

A través de redes sociales se han difundido varios de los clips de video en donde la famosa da a conocer parte de sus rutinas de cuidado de la piel, planes de alimentación y ejercicio para que su rostro y figura se mantengan tal y como cuando tenía sólo 15 años.

En la cuenta en TikTok @Ultrafitelite se compartió un video en donde Maribel Guardia revela que tiene un pantalón de cuando tenía solo 15 años, por lo que expresa que cada que siente que ha subido de peso, se prueba la prenda de ropa y si la siente apretada llegó el momento de someterse a un plan para bajar esos kilos de más.

“Yo tengo un pantalón de cuando tenía 15 años que siempre me tiene que cerrar y si no me cierra digo ‘a dieta’, nunca he subido más de 3, 4 kilos y en cuanto lo subo los bajo”, es lo que expresó la celebridad.