Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa este Día de Muertos: "vives en la mitad del corazón que me dejaste"

El 9 de abril de 2023 el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento del joven cantante Julián Figueroa a los 27 años a causa de un infarto agudo de miocardio, quien era el hijo del famoso cantautor mexicano Joan Sebastian y de la reconocida actriz costarricense Maribel Guardia.

La muerte del musico dejo una profunda herida en su madre, quien se vio fuertemente conmocionada, sobre todo porque fue la persona que encontró su cuerpo inerte, algo que le sigue afectando hasta la actualidad pues continuamente comparte post en donde sigue expresando el dolor que le dejo la perdida.

Maribel Guardia es conocida por su gran amor a México y a sus tradiciones, sobre todo por el Día de Muertos, por lo que aprovechó la festividad para construir una ofrenda especial dedicada a su amado hijo a poco más de un año de su partida.

A través de su cuenta oficial de Instagram la famosa actriz de 65 años compartió una imagen del altar de Día de Muertos dedicado a su hijo Julián Figueroa, en el cual, además de la fotografía del cantante, también se pueden observar distintas pertenencias del interprete como su característico sombrero negro y su guitarra acústica.

El post fue acompañado de un emotivo mensaje, en donde Maribel Guardia expresó el gran amor que aún mantiene por su difunto hijo a quien tanto le gustaba el Día de Muertos y sobre quien comentó, siempre lleva presente dentro de su corazón.

"Mi niño amado te hice este altar porque a ti te encantaba esta tradición, yo no creo que vengas a verme solo el día de muertos, la realidad es que vives en la mitad del corazón que me dejaste, siempre te siento muy cerca de mi. Tu luz siempre vivirá conmigo hasta que Dios en su infinita bondad nos vuelva a juntar. Te amo cada día más, quien diría que la muerte no puede matar el amor", escribió Maribel Guardia.