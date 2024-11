Shoker comparte detalles cómo ha sido su vida amorosa: “Me hizo brujería”

El mudo de la lucha libre ha estado en jaque, luego e que uno de sus exintegrantes sufriera algunos problemas hace algunos meses, pues estuvo peleado algunas batallas debajo del ring, por lo que se sincero con el luchador Latin Lover en su famosos podcast titulado “Luchando por tu sueños”.

Luego de que el 1000% hablará sobre su pasado después de haber salido de la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, algo que es muy importante para Shocker, pues Latin Lover fue una de las principales razones para que se internara en la clínica del campeón hace unos meses.

Por lo que en su visita a su famoso podcast hablaron temas muy personales y fuertes en su relación como amigos pues Latin Lover aseguró que pensó que le podía pasar lo peor por eso decidió ayudarlo, recordando que llevó a Shocker a base de engaños a la clinica de Julio César Chávez.

¿Qué dijo Shocker?

Fue en el podcast “Luchando por tu sueños” donde Latin Lover y Shocker hablaron sobre uno de los momentos más oscuros del peleador, pues afirmó que sentía que de no ayudarlo le habría pasado lo mismo que a un compañero que falleció por tener problemas similares a los de Shocker.

“Yo pensé que podía pasar lo peor, pensé que podía pasarte lo que le pasó, en paz descanse, a Abismo Negro. Esta película ya la vi y tenemos que hacer algo”, dijo Latin Lover.

Incluso mencionó que su pareja pidió sacarlo de la clínica pero el le dijo que no, que no lo iban as a cara fuera de tiempo, por lo que se mantuvo firme a su decisión de internarlo en la famosa clínica de Julio César Chávez por lo que admitió frente a Shocker como fueron las cosas.

“Me habla y me dice tu novia: ‘Necesitamos sacarlo ya, Latin’. Y yo le dije, y te vas a encabronar, pero así fue: ‘Déjalo ahí, deja que se le pase la cruda, que se le pase lo de la droga, lo del alcohol, todo, y que él recapacite y que piense que lo que está haciendo no está bien’”, dijo Latin Lover.

También aprovecharon para hablar de las parejas de Shocker, demostrando que si bien ha tenido varias relaciones eran muy complicadas para el luchador por lo que decidió hablar de manera humorística de las cosas que ha vivido el famoso 1000% guapo en el podcast de Latin Lover.

“Empecé a salir con Dani y ella se dio cuenta, de que me había hecho brujería. Un día se me cancela una lucha en Cuautla. Yo ya me iba a casar con ella, pedida de anillo y todo. Tocan la puerta y baja corriendo, abro la puerta y veo dos tipos y se sube y le digo ‘que onda’ y entonces discutimos y yo me harte”, dijo Shocker.

