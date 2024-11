Javier Aguirre se pronuncia sobre la agresión que recibió en Honduras, ¿se fue enojado?

Javier Aguirre fue el protagonista de la derrota de la selección mexicana; sin embargo no por el resultado o por algún cambio. sino que el DT fue agredido desde las gradas en su visita a Honduras, pues al terminar el partido recibió un fuerte golpe de un objeto lanzado que le ocasionó una heredia.

Y es que a pesar de los sucedido el DT mexicano decidió enfocarse en lo que pasó dentro de la cancha pues la selección catracha le dió vuelta al planteamiento del mexicano, que quien a pesar de hacer cambios en tiempo y forma, no pudo darle vuelta a unos a cero siendo la primera derrota del mexicano.

Por lo que se espera una reacción de la selección mexicana en su partido de vuelta por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca donde la selección jugará a falta de no poder contra con el Estadio Azteca en plenitud.

El mexicano recibió un fuerte golpe, luego de que le lanzaron un objeto desde las gradas en el encuentro en contra de Honduras, por lo que a pesar de lo sucedido el mexicno mostró carácter y aun así se despidió del técnico contrario tras ser superado en Honduras por la selección catracha.

"Es futbol y creo que el cause del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas y no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo". dijo Aguirre en conferencia de prensa.