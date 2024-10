Rosé de BLACKPINK conquista 30 países con "Rosie", su nuevo álbum

Rosé de BLACKPINK continúa creciendo como solista, pues recientemente firmó con Atlantic Records, también asistió a la Fashion Week de Milán como embajadora de Saint Laurent. Pero, sorprendió a sus fans con el anunció de lanzamiento de su segundo trabajo como solista.

En 2021, Rosé debutó como solista con "R" y promocionó canciones como "On the ground" y "Gone". Desde muy joven, la cantante demostró una gran pasión por la música, desde entonces ha tenido una gran trayectoria con BLACKPINK al presentarse en escenarios como Coachella.

Y, aunque el grupo se ha enfocado en sus promociones en solitario, hace poco tuvieron una reunión con sus fans para celebrar su aniversario. También vinieron por primera vez en México con su gira "Born Pink", siendo el primer grupo K-Pop en llenar el Foro Sol, uno de los estadios más grandes del país.

Rosé de BLACKPINK conquista más de 30 países con "Rosie"

Rosé anunció que su nuevo álbum se lanzará el 6 de diciembre de 2024, aunque no se ha dado a conocer si estrenará un nuevo sencillo para promocionar su nuevo trabajo en solitario. La joven se une a sus compañeras, Jennie, Lisa y Jisoo, quienes retomarán sus actividades individuales.

Tras la noticia, Rosé de BLACKPINK conquistó más de 30 países con "Rosie" antes de su estreno, pues las pre órdenes ya alcanzaron el número 1 en varios países en el chart de iTunes, además en tiendas online como Ktown, ha superado los 200 pedidos adelantados.

Lo que se sabe hasta ahora, es que Rosé podría tener un total de 12 canciones en "Rosie", un álbum que ella describe como un diario personal. Se espera que el 6 de diciembre realice su ansiado comeback tras "R", su primer trabajo que ya cumplirá casi 3 años.

Aunque las integrantes de BLACKPINK anunciaron sus respectivos comebacks en solitario, se espera que el grupo se reencuentre para 2025, pues se aseguró que lanzarán un nuevo disco y volverán a tener una gira mundial. Hasta ahora, se han involucrado en promociones en shows de moda, festivales, programas de televisión y nuevos sencillos y colaboraciones.