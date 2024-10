BTS en los GRAMMY 2025: ¿En qué categorías podrían estar nominados?

BTS logró lo que parecía imposible al ser nominado en los GRAMMY en ediciones anteriores, aunque aún no han logrado la hazaña de ganar el famoso megáfono dorado. Sin embargo, se convirtieron en el primer artista K-Pop en ser considerados en una de las máximas premiaciones de la industria.

Con "Dynamite" y "Butter", BTS logró competir por Mejor interpretación dúo o grupo y Mejor video musical, también fueron parte de "Mejor álbum" con Music of the Spheres con Coldplay, ya que el álbum tenía su colaboración con "My universe". Y, pese a su ausencia debido a su servicio militar, los integrantes han competido y ganado premios en ceremonias internacionales gracias a sus trabajos en solitario.

Justamente, para los GRAMMY 2025, BTS podría competir nuevamente, y es que varios artistas ya han mandado sus postulaciones para ser considerados en las diferentes categorías de La Academia de Grabación. Y es que, a lo largo del 2023 y lo que va del 2024, los idols lograron grandes récords con sus álbumes en solitario.

BTS se postula para las nominaciones de los GRAMMY 2025

A través de las redes sociales, se informó que BTS se postuló para la próxima entrega de los GRAMMY. El grupo busca hacer historia como el primer artista K-Pop en ganar un megáfono y el próximo año podrían tener más de una posibilidad, pues cinco de los integrantes han mandado sus consideraciones.

V, Jimin, RM, J-Hope y Jungkook buscarán la posibilidad de ser nominados con sus trabajos en solitario en diferentes categorías de los GRAMMY, las nominaciones que podrían recibir son las siguientes:

Album of The Year

Pop Vocal Album

Record of The Year

Song of the Year

Best Pop Duo/Group Performance

Best Pop Solo Performance

Best Music Video

Rap Album

Melodic Rap Performance

Las consideraciones no garantizan la nominación al GRAMMY, pero BTS al igual que otros artistas envían sus trabajos para que puedan ser tomados en cuenta por miembros de La Academia de grabación, quienes califican varios elementos para elegir a los finalistas de cada categoría que compiten por el trofeo.

Sigue leyendo:

¿Más guapo que Jungkook? Mujin Choi, el guapo estilista de BTS que enamoró al ARMY

GRAMMY: ¿Por qué BTS no ha ganado?

A pesar de los récords que BTS ha conseguido con sus canciones nominadas al GRAMMY, algunas fans consideran que aún son víctimas del racismo en la industria, aunque otros argumentan que los charts musicales, reproducciones en plataformas como YouTube y récords no son tomados en cuenta a la hora de calificar a los ganadores.