Paola Rojas aclara participación en promoción de mezcal Mixes

Luego de la polémica desatada en días recientes en torno a la marca de mezcal Mixes, acusada por algunos usuarios en redes sociales de apropiación cultural, la conductora Paola Rojas aclaró su vinculación con la compañía.

Mediante un breve video compartido en redes sociales, Rojas aclaró que no es propietaria de la marca ni intentó registrar ante la autoridad la marca “mixes”, la cual se trata de una forma generalizada de referirse a una etnia oaxaqueña.

“En relación con el mezcal ‘Mixes’ quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal.

“Yo no soy dueña de esa marca, ni tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron su apoyo en la difusión, eso es todo”, fue el breve mensaje difundido durante la tarde del 28 de octubre por la comunicadora.

Responde productora de mezcal

Mediante su cuenta en la red social X, Rojas también compartió un comunicado realizado por Industrias Mayahuel, empresa fundada por Patricia Campos hace 30 años y la cual, según el documento, desde entonces ha apoyado a los pequeños productores oaxaqueños.

“Tuve la oportunidad de conocer a Paola Rojas y le expresé la lucha continua que enfrentamos contra la competencia desleal y demás factores del mercado. La periodista desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa y no tiene ningún interés, solo su aprecio a los pequeños productores como nosotros.

“A título personal, Martha Patricia Campos Orozco, propietaria de la marca, lleva 30 años trabajando de la mano de comunidades indígenas, campesinos y distintos oficios que acompañan a la labor enriquecedora que es la producción del mezcal”, señala la misiva.

La polémica se desató luego de que, según usuarios de redes sociales, Industrias Mayahuel solicitara el registro de la marca “mixes”, que es una forma genérica de llamar a la etnia ayuujk de Oaxaca, misma que Paola Rojas promocionó a través de sus redes sociales bajo la marca “Mixes by Pao”.

